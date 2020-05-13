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Àâòîð: Àäðèàíà Ãåîðãèåâà 17:15 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (7)80
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21-ãîäèøíèÿò ïèÿí âîäà÷, êîéòî òàçè ñóòðèí ïîòðîøè 5 ïàðêèðàíè êîëè â ÆÊ "Òðàêèÿ", ñå êàçâà Ãåîðãè Ãåîðãèåâ, íàó÷è Plovdiv24.bg. Òàçè ñóòðèí îêîëî 4:30 ìëàäåæúò å óäàðèë ïîñëåäîâàòåëíî ïåò ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà äî áëîê 195 â ðàéîíà.

Êîëèòå ñà ñúñ ãîëåìè ìàòåðèàëíè ùåòè. Êîãàòî ïîëèöàè òåñòâàëè Ãåîðãè, ïðîáàòà îò÷åëà 0,96 ïðîìèëà àëêîõîë â êðúâòà. Ìîì÷åòî èìàëî îùå íÿêîëêî íàðóøåíèÿ ïî ïúòèùàòà.

Ñ íåãî ñå âîçèë è íåãîâ ïðèÿòåë íà ñúùàòà âúçðàñò. Äâàìàòà ñà îòêàðàíè â áîëíèöà êàòî èìàò ìíîæåñòâî íàðàíÿâàíèÿ â îáëàñòòà íà ëèöàòà, êàòî øîôüîðúò å ñúñ ñ÷óïåíà ÷åëþñò.

Ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà å áèëî ïîñåòåíî äíåñ ñóòðèíòà îò ðàéîííèÿ ïðîêóðîð íà Ïëîâäèâ – ×àâäàð Ãðîøåâ. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.




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