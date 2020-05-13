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Ñ íåãî ñå âîçèë è íåãîâ ïðèÿòåë íà ñúùàòà âúçðàñò. Äâàìàòà ñà îòêàðàíè â áîëíèöà êàòî èìàò ìíîæåñòâî íàðàíÿâàíèÿ â îáëàñòòà íà ëèöàòà, êàòî øîôüîðúò å ñúñ ñ÷óïåíà ÷åëþñò.
Ìÿñòîòî íà èíöèäåíòà å áèëî ïîñåòåíî äíåñ ñóòðèíòà îò ðàéîííèÿ ïðîêóðîð íà Ïëîâäèâ – ×àâäàð Ãðîøåâ. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.
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