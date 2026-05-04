Малко преди 14:00 ч. днес е получен сигнал за произшествие в района на супермаркет на ул. "Подвис" във Варна.



По първоначална информация 47-годишна гражданка на Литва е нападнала четирима граждани с нож. Към момента се изяснява степента на нараняване на тримата, а четвъртият е прегледан и освободен.



По случая е образувано досъдебно производство.



