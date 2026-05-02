Брокер на недвижими имоти е обект на проверки от Софийската районна прокуратура заради системни жалби за неправомерно задържане на стоп-капаро и предлагане на едни и същи жилища на множество купувачи. Разследванията следват поредица от сигнали за измамни схеми с апартаменти в престижни софийски квартали, предлагани на цени под пазарните.

Според свидетелствата брокерът, известен с прякора Пигмея, оперира чрез различни фирми, за да прикрива следите си при сключване на договори за посредничество.

Един от потърпевшите, Димитър, разказва пред bTV, че се е доверил на Денис Христов заради дългогодишно познанство, датиращо от повече от две десетилетия. На 23 януари той сключва договор за стоп-капаро и превежда 5000 евро по сметката на фирмата "Релард Естейтс“ за апартамент в кв. "Лозенец“. Вместо покупка обаче купувачът получава серия от лъжи и месеци чакане, като впоследствие разбира, че същият имот е капариран и от други хора.

Идентичен случай описва и друг мъж, който е подписал договор за абсолютно същия апартамент месец и половина по-късно, но чрез друга фирма-посредник. И в двата случая клиентите първоначално получават обратно само част от дадената сума. Самият Денис Христов отказва коментар пред медиите, твърдейки, че не дължи пари на никого, макар часове след запитването да е върнал остатъка от сумата на Димитър на личния му адрес.

От Асоциацията за развитие на брокерите на имоти настояват за създаването на задължителен регистър на брокерите и строги проверки на фирмите в сектора, за да се прекратят подобни престъпни практики. Към момента срещу Христов текат няколко досъдебни производства, потвърдени от прокуратурата.