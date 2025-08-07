ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго
Въззивният съд отчете, че задържането на подсъдимия продължава вече почти 2 години и 2 месеца, което значително намалява първоначално обоснованата опасност от извършване на ново престъпление. Подчертано бе, че мярката за неотклонение се различава съществено от наказанието, като действа съвместно с презумпцията за невиновност.
Съдът посочи, че само наличието на обосновано подозрение вече не е достатъчно за продължаващо задържане, съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, според която са нужни допълнителни и убедителни основания.
"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие това един ден да се докаже", заяви пред журналисти Георги Георгиев на излизане от ареста.
"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 235
|предишна страница [ 1/40 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:35 / 07.08.2025
Българските проститутки вече таксуват в евро
16:43 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
16:45 / 07.08.2025
Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
16:10 / 07.08.2025
Глутница кучета стресна група тийнейджъри
16:03 / 07.08.2025
Шефката на КЗП е предложена за важен пост
14:50 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
От утре ни връхлита африканския "език" и Мелтем!
16:30 / 05.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета