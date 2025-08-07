Новини
Георги на излизане от ареста: Искам да си видя детето, нищо друго
Автор: Екип Burgas24.bg 19:10Коментари (0)57
© БНТ
Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив от 15.07.2025 г., с което мярката за неотклонение на Георги Георгиев е изменена от "задържане под стража“ в "парична гаранция“, като размерът ѝ е намален от 25 000 на 10 000 лева.

Въззивният съд отчете, че задържането на подсъдимия продължава вече почти 2 години и 2 месеца, което значително намалява първоначално обоснованата опасност от извършване на ново престъпление. Подчертано бе, че мярката за неотклонение се различава съществено от наказанието, като действа съвместно с презумпцията за невиновност.

Съдът посочи, че само наличието на обосновано подозрение вече не е достатъчно за продължаващо задържане, съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, според която са нужни допълнителни и убедителни основания.

"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие това един ден да се докаже", заяви пред журналисти Георги Георгиев на излизане от ареста.

"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.



