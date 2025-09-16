Новини
Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в България, но не е заради еврото
Автор: ИА Фокус 20:53Коментари (0)26
©
Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията, коментира каква е ролята на комисията в регулирането на изкуственото завишаване на цените, което търговци оправдават с въвеждането на еврото у нас.

"Комисията за защита на конкуренцията няма никакви преки отношения по Закона за въвеждане на еврото. Там пряката функционалност е на КЗП и НАП. Ние изобщо не фигурираме в закона за еврото. КЗК подписа споразумение с НАП и КЗП, за да се види възможната координация между регулаторите, защото всеки регулатор има специфични правомощия. Това споразумение даде възможност да се акумулират правомощията на различните регулатори и то работи. КЗК не беше санкционно-репресивният орган, а водеше диалог с бизнеса", каза Карадимов пред БНТ.

Росен Карадимов показа графики и заяви, че при цените на основните хранителни продукти в големите вериги магазини не се наблюдава завишаване през лятното тримесечие. Карадимов увери, че всичко се провежда в синхрон с бизнеса, но призна, че цените у нас на стоки, като сиренето например, са много по-високи от редица страни в Европа. Това по думите му обаче не е свързано с еврото, а е проблем на приватизация, разбито селско стопанство и медостатъчно борси.

"Изводът е, че въвеждането на еврото не е довело до повишаване на цената по отношение на големите търговски вериги. Това е благодарение на усилията на КЗК. В тези цени, които не са мръднали през летните месеци, обаче има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена. Аз не казвам, че цените са нормални. Казвам, че юни, юли и август не са мръднали. Това не е свързано с еврото, а е въпрос на структурен проблем. КЗК започна мащабни секторни анализи, за да изследва цялата верига на доставки от производителя, през доставчиците, до търговската верига и още тогава заявихме, че ако ние констатираме забранени споразумения или господстващо положение в рамките на тези анализи, ще се самосезираме и ще открием други производства, които са специални производства по забранените споразумния и господстващото положение", коментира председателят на КЗК.



Статистика: