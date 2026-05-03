Започна сезонът на ягодите, като първите български плодове вече се появиха на пазара у нас. Цените обаче са значително по-високи - между два и три пъти спрямо миналата пролет, показват наблюдения на търговци и производители. В същото време голяма част от родната продукция се изнася, основно за Румъния, докато на българския пазар все по-често се предлагат ягоди от Гърция.Нина и Пенко, които отглеждат ягоди в землището на Кричим, което е известно като "столица на ягодите", обработват 45 оранжерии. Те съобщават, че тази година добивите са по-добри, но сезонът е започнал по-късно – с около 20 дни заради по-студената зима.
Според тях производството е почти изцяло биологично, с ограничена употреба на препарати, което допълнително увеличава разходите.
"Ако миналата година е било около 6 лева, тази е 3 евро. Няма разлика в продажната цена, но разходите са с около 30–40% по-високи“, обясняват те пред NOVA.
Основният фактор за увеличените разходи остава трудът – надниците са се повишили с около 20%, както и цените на торовете и биопрепаратите.
Въпреки търсенето, производителите твърдят, че голяма част от продукцията не остава в страната. Причината е силната конкуренция от по-евтини вносни ягоди, основно от Гърция.
"Около 20% от продукцията ни се реализира в България. Останалото се изнася, най-често за Румъния“, посочват производителите.
На вътрешния пазар цените варират между 5 и 8 евро за килограм в зависимост от региона и търговския обект. По крайпътни сергии и в по-малки населени места стойността е по-ниска.
Търговци прогнозират, че след около 10 дни, когато започне масовата реколта от полските насаждения, цените постепенно ще се понижат. Очакванията са спадът да бъде ограничен – до около 2,5 евро за килограм.
В района на Кричим ягодопроизводството остава основен поминък за над 200 семейства. Градът отново ще бъде домакин на традиционен фестивал, посветен на плода, който ще се проведе следващата седмица.
