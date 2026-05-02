На 2 май българската православна църква почита паметта на двама от най-значимите стълбове на вярата – Свети Атанасий Велики и Свети цар Борис-Михаил Покръстител. Празникът е наситен с дълбока духовна символика и специфични народни традиции, насочени към привличане на благоденствие в дома.

Свети Атанасий Велики, архиепископ Александрийски, остава в историята като безстрашен защитник на православието срещу арианската ере. Неговият живот, изпълнен с изгнания и непоколебимост, е символ на победата на истината над заблудата. На същия ден България отдава почит и на Св. цар Борис I (Михаил), който не само налага християнството, но и полага основите на славянската писменост в държавата ни.

Народният календар свързва този ден с редица поверия за финансово благополучие. Според традициите, ако искате да привлечете късмета и парите в дома си, трябва да преброите всички налични средства три пъти – на разсъмване, по обяд и при залез слънце. Почистването на дома също има свои правила: трябва да се мете от прага към средата на стаята, за да не "изметете“ щастието навън.

На 2 май съществуват и строги забрани, които е добре да се спазват. Не бива да се влиза в кавги, да се провокират конфликти или да се отказва помощ на нуждаещ се. Особено важно е да не се дават пари назаем, за да не избяга късметът от дарителя. Метеорологичните поличби пък казват, че ако денят е безоблачен, предстоят горещини, а дъждът предвещава влажен май, но сухо лято, ако се появи дъга.

Днешният празник е повод за радост и в много български семейства, тъй като имен ден празнуват всички с имената Атанас, Атанаска, Наско, Нася, Начо, Таньо и Тинка.

В миналото се е вярвало, че косата на жената трябва винаги да бъде покрита на обществени места, за да се избегне "грехопадение“. Макар днес традициите да са по-модерни, почитта към паметта на Свети Атанасий и Свети цар Борис-Михаил остава неизменна част от българската идентичност.

Поздравления към всички именици - Борис, Бориса, Борислав, Борислава, Боряна, Борил и Борко.