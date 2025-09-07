Новини
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!
Автор: ИА Фокус 19:53
©
"Първите 10 дни не хапнах нищо след отвличането ми", това каза Киро Киров, похитен от бандата "Наглите", в ефира на NOVA.

"Пазачът ми предлагаше да ям, но не ми се ядеше", добави той.

Киров също така каза, че освен при отвилачнето му е, не имало насилие над него от страна на похитителите му.

"Предаването на откупа от 517 000 евро ставаше цял. Една от всичките белязани банкноти е била засечена", добави Киров.

"Не получих никакво обезещетение", сподели Киров



