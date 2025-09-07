ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!
"Пазачът ми предлагаше да ям, но не ми се ядеше", добави той.
Киров също така каза, че освен при отвилачнето му е, не имало насилие над него от страна на похитителите му.
"Предаването на откупа от 517 000 евро ставаше цял. Една от всичките белязани банкноти е била засечена", добави Киров.
"Не получих никакво обезещетение", сподели Киров
