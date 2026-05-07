Животът на един млад човек е поставен на карта, а времето изтича. Семейството на Румен Станимиров Харизанов отправя отчаян апел за помощ до читателите на Plovdiv24.bg. Сумата е непосилна, а срокът е критичен. Вместо да мисли за предстоящите изпити, за срещи с приятели и за своето бъдеще, 15-годишният Румен води най-тежката битка – тази за собствения си живот. След шокиращата диагноза "онкологично заболяване", светът на момчето и неговото семейство се срива, а ежедневието им се превръща в безмилостно състезание с времето.

Единственият шанс – клиника в Германия

Надеждата за Румен идва от специализирана клиника в Германия. В момента той е настанен в Клиниката по детска онкохематология в Пловдив, където лекари и близки се борят за стабилизирането му, докато се съберат средствата. Първата стъпка вече е направена – платена е проформа фактура от 8400 евро за организация и логистика. Ситуацията обаче рязко ескалира.

Битка за всяка минута

Семейството е изправено пред стена: издадена е нова проформа фактура на стойност 42 000 евро. Тази сума трябва да бъде преведена най-късно до петък, за да може лечението на Румен да започне веднага. Забавянето не е просто административен проблем – то може да коства живота на детето.

"Обръщаме се към вас с молба за помощ – не утре, не когато можем, а сега. Тук всяка минута има значение“, споделят близките на момчето.

Как можем да помогнем?

За едно обикновено българско семейство сумата е космическа, но за обединеното ни общество тя е постижима. Всеки лев, всяко дарение и всяко споделяне на тази история в социалните мрежи е крачка към победата на Румен над болестта.

Нека не оставяме едно 15-годишно дете само в тази жестока битка. Нека му върнем правото да мечтае.

Дарителска кампания Двете лепти:

https://dvetelepti.bg/campaigns/da-spasim-usmivkata-na-rumen-214-310

Револют:@rumenumns

Дарителска сметка:

Титуляр: РУМЕН СТАНИМИРОВ ХАРИЗАНОВ

IBAN: BG39STSA93000032517862

BIC: STSABGSF