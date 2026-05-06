В последното си видео, "Europe's Most Underrated Nude Beaches – Bulgaria", международните създатели зад Nude Beach Map — платформа с над 130 000 последователи в Instagram и десетки хиляди месечни посетители — изследват българското крайбрежие и стигат до изненадващо заключение: България може да е една от най-пренебрегваните нудистки дестинации в Европа.

Пътуване от курортите до дивите плажове

Видеото, публикувано вчера проследява пътуване по Черноморието — от популярни туристически места като Слънчев бряг и Златни пясъци до по-диви и слабо развити плажове като Иракли, Кара дере и Камчия.

Свободата без правила: различният модел у нас

Вместо типичното преживяване в "нудистки курорт", създателите подчертават нещо различно - спокойното, негласно приемане на голотата, което вече съществува в българската плажна култура. "България не се рекламира като нудистка дестинация — и може би точно затова работи толкова добре", споделят те.

По време на пътуването си те наблюдават смесица от местни и туристи, които се наслаждават на плажа по естествен и ненатрапен начин — голи, частично облечени или напълно облечени, без това да създава напрежение.

Къде са обособените нудистки зони

За разлика от държави, които залагат на организирани нудистки комплекси, България предлага по-неформално изживяване. Някои плажове — като Нирвана Бийч край Златни пясъци и Несебър FKK — са ясно обособени като нудистки зони. Други, особено дивите плажове като Иракли и Кара дере, функционират по по-гъвкав и неофициален начин.

Дивите плажове – най-голямото богатство

Според създателите именно тези диви плажове са най-впечатляващи. "Можеш да минеш покрай редици бетонни хотели, да завиеш по неравен път и изведнъж да се окажеш на напълно девствен плаж, където всичко се промени“, казват те.

Контрастът: от спокойствие до хаос

Докато някои места са спокойни и приветливи, други — особено в близост до големи парти курорти — могат да изглеждат хаотични или неподходящи за нудисти. Този контраст е ключовото послание - България предлага невероятни преживявания, но изборът на правилното място е от съществено значение.

Скрит шанс за туризма на България

С нарастващия глобален интерес към автентични и преживелищни пътувания, създателите смятат, че България има уникално предимство.

Комбинацията от достъпни цени, природна красота и непринудено културно отношение към голотата може да привлече по-млада международна аудитория, търсеща алтернатива на по-комерсиализираните дестинации.