На 9 и 10 май 2026 г. Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на мащабния автомобилен фестивал Gonco Fest 2026, който събира елитни пилоти и уникални машини за зрелищно дрифт шоу. Събитието ще посреща посетители от 09:00 до 20:00 часа, предлагайки богата програма от спортни състезания, музика и изкуство, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра.

Програма

Организацията на фестивала залага на съчетание между високите скорости и активния начин на живот, като привлича както автомобилни експерти, така и семейства.

Един от основните акценти е професионалното дрифт състезание, част от официалния календар на Drift Kings International Series, което се провежда за първи път в България с международно участие. Паралелно с него ще се състои и Balkan Drift Cup, чийто график предвижда квалификации в събота (9 май) и финални битки за Топ 32 в неделя (10 май).

Експозиционната част на фестивала ще включва:

Състезателни и екзотични автомобили;

Ретро експонати;

Тунинг и стенс проекти;

Разнообразни машини на колела.

Организаторите са подготвили и мащабна съпътстваща програма, която включва дрифт картинг, RC дрифт шампионат, симулатори и интерактивни пространства. За най-младите посетители ще бъдат изградени детски зони, стени за катерене и специална писта с акумулаторни колички. Градската култура ще бъде представена чрез арт и графити инсталации, а за почитателите на екстремните преживявания са предвидени зони за скейт, BMX и ролери.

Развлечения

Двудневният фестивал в Пловдив ще предложи на гостите си автентична атмосфера с музикална програма и разнообразни кътове за храна и напитки през целия ден. Вече са подготвени и специални томболи с награди за посетителите на Gonco Fest 2026.