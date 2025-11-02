Кубрат Пулев заяви категорично, че няма да позволи никой да му диктува срещу кого да се изправя на ринга. В ефира на предаването "РадиоТочка“ по БНР той потвърди, че ще се бие с руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай по време на международна боксова галавечер, организирана под егидата на Световната боксова асоциация (WBA).
"Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого – не! Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или измислена геополитика“, заяви Пулев. Той подчерта, че вярва в чистотата на спорта и че боксът трябва да остане извън политическите влияния.
По думите му, в професионалния бокс става дума за "сериозни финанси и промоутърски надцаквания“, което често води до спекулации и слухове.
"Федерациите, в случая WBA, гледат да маневрират правилно и да вземат най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове“, обясни Пулев, коментирайки появилите се информации, че организацията може да му отнеме шампионския колан.
Той допълни, че договорът с Гасиев е подписан "доста преди“ WBA да направи каквито и да било предложения.
"Всеки се бори за световната титла. Моузес Итаума е малко прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап“, добави Пулев.
Относно предстоящия си съперник, той сподели:
"Мурат Гасиев е опитен, обигран, технически грамотен и доста опасен. Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия. Но няма как – световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс.“
Кубрат Пулев подчерта, че винаги излиза на ринга с позитивна нагласа, независимо от изхода на мача.
"Силата на българина не е в мускулите, а в духа му“, заяви той.
"За мен България е любов, българският народ е над мен и над семейството ми.“
На въпрос дали би се снимал с лидера на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски под герба в кабинета му, боксьорът отговори:
"Снимал съм се с много хора. Ако някой подхожда с уважение и настоява, ще застанем и ще се снимаме, но това няма да оправи имиджа и положението му.“
Пулев добави, че не разбира хората, които "предават избирателите си“ и "гласувалите им доверие“, като ги определи като "изключително нисши“.
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия
©
Още от категорията
/
Кого почитаме днес?
09:07
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
Архангелова задушница e
01.11
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:27 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва! Българите ликуват
19:26 / 01.11.2025
Откриха мъртъв мъжа, убил жена в центъра на София снощи?
17:19 / 01.11.2025
Важна новина за пенсионерите за по-високи пенсии
17:20 / 01.11.2025
Вежди Рашидов: Аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, ...
17:20 / 01.11.2025
Желязков: Следвайте примерите на будителите
14:45 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.