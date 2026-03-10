Командирът на ВВС: Оказва се, че самолетите летят!
© Антон Балакчиев
"Много поздрави на онези, които не спират да атакуват ВВС! И сега пак ми говорете за лобита", каза още той.
ФОКУС припомня, че изтребителите F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище ''Васил Левски'' в София днес. От Министерството на отбраната посочват, че целта на полетите е била подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България.
От МО допълват, че полетите "не са свързани със събитията в близкия Изток''.
