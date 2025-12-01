Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор, известен с прякора си "Ел Голеадор" е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко.
Легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и националния тим на България е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.
В момента в тежко състояние е и още един член от поколението на САЩ 94' - Борислав Михайлов. Бившият президент на БФС и легендарен вратар на националния отбор изкара инсулт и се намира в болница в София.
Екипът на "Фокус" стиска палци за бързо и успешно оздравяване на г-н Пенев!
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
© FB: Любослав ПЕНЕВ
Още от категорията
/
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
28.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
27.11
Очакванията на поколението Алфа: Без ежедневно пътуване до работа, роботите и ИИ да са ежедневие, а имейлите – реликва
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.