Майката на Николай Златков: По тялото му имаше сериозни рани
Публикуваме цялото съобщение без редакторска намеса.
Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговият баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани особено на единия крак. Раната е голяма има свалена кожа и дори изглежда като, че има следи от нагряване при получаването й. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката.
Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.
Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност касаеща синът ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки, че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.
Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.
Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.
Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.
Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.
Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за "фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.
Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се.
Моля медиите да дадат гласност на този призив.
Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки.
Тя е въпрос на справедливост за всички.
Допълнителна информация!!!
За хора, които желаят да споделят информация, документи или свидетелства, в момента се организира канал за анонимно подаване на данни, който да гарантира защита на подателите.
Истината има нужда от хора, които са готови да застанат зад нея!
Още по темата
/
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
15.03
Министърът на образованието: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
13.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Още от категорията
/
Адвокат след смъртта на жена от хиалурон в гърдите: Младите търсят бърза и лесна красота, без да си дават сметка
10:32
|пон
