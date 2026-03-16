Майката на Николай Златков - Ралица Асенова написа в позиция до NOVA, че по тялото на сина ѝ имало сериозни рани. По думите ѝ това не били просто охлузвания, както били описани в експертизата.Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговият баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани особено на единия крак. Раната е голяма има свалена кожа и дори изглежда като, че има следи от нагряване при получаването й. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са в следствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвоката.Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност касаеща синът ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки, че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за "фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се.Моля медиите да дадат гласност на този призив.Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки.Тя е въпрос на справедливост за всички.Допълнителна информация!!!За хора, които желаят да споделят информация, документи или свидетелства, в момента се организира канал за анонимно подаване на данни, който да гарантира защита на подателите.Истината има нужда от хора, които са готови да застанат зад нея!