Никола Цолов с голяма премия от Формула 3!
Автор: Георги Куситасев 20:11Коментари (0)126
© FB: Nikola Tsolov Racing
Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще бъде премиран от ФИА Формула 3 за представянето си през сезон 2025!

Това потвърдиха първо пред "Фокус" от семейството на изгряващата ни звезда след като Формула 3 обяви, че петимата най-високо класирани пилоти в шампионата за сезон 2025 и пред следващите такива ще си разделят награден фонд от един милион евро.

Наградният фонд ще бъде разделен така, че шампионът ще получи 300 000 евро, пилотът, класирал се на второ място ще получи 250 000 евро, пилотът на трето място ще получи 200 000 евро, а пилотите на четвърто и пето място ще получат съответно 150 000 евро и 100 000 евро.

Наградата изисква пилотите да се състезават във Формула 2 през следващия сезон, в противен случай тя ще отиде при следващия(ите) най-високо класиран(и) пилот(и).

Този фонд от един милион евро е в допълнение към съществуващата награда на Пирели от 300 000 евро, присъдена на шампиона от Формула 3.

Това означава, че Никола Цолов ще получи 250 000 евро, които обаче директно отиват към попълване на бюджета му за Формула 2 догодина.

"Наградният фонд от един милион евро на Формула 3 е важна инициатива, която ще стимулира допълнително пилотите и ще им осигури много ценна и заслужена награда за успеха им в шампионата. 

Шампионатът на ФИА Формула 3 продължава да бъде жизненоважна част от пирамидалната система, която осигурява на пилотите необходимата техническа, физическа и психическа подготовка, за да се издигнат през шампионата по пътя си към най-високото ниво на нашия спорт. Всички очакваме с нетърпение сезон 2026 и да наблюдаваме невероятните таланти на пистата.“, заяви Стефано Доменикали, президент и главен изпълнителен директор на Формула 1.

Главният изпълнителен директор на Формула 3 на ФИА, Бруно Мишел, заяви: "Радвам се да обявя този фонд от милион евро, който ще бъде от полза за петимата най-високо класирани пилоти от Формула 3, наред със значителната награда, предложена от нашия партньор Пирели, която отива при шампиона.

Жизненоважно е да подкрепяме изгряващите таланти по пътя им към Формула 1. Формула 3 е фантастична тренировка за тези млади състезатели, за да усъвършенстват уменията си и да се изкачат нагоре по пирамидата, а тази допълнителна финансова награда ще им помогне да стигнат още по-далеч в усилията си към върха на моторните спортове."



