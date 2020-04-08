Îôèöèàëíî: Áåç ïðîëåòíà âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå ó íàñ!

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Äåöàòà ùå áúäàò åäèíñòâåíî âúâ âåëèêäåíñêà âàêàíöèÿ - îò 17 äî 20 àïðèë âêëþ÷èòåëíî. Â äíèòå îò 13 äî 16-òè òðÿáâà äà ñå ïðîâåäàò äèñòàíöèîííè çàíèìàíèÿ ïî èíòåðåñè, äà ñå íàâàêñàò ïðîïóñêè â äîñåãàøíîòî îáó÷åíèå, äà ñå îêàæå ïñèõîëîãè÷åñêà ïîìîù íà ó÷åíèöè, êîèòî èìàò íóæäà îò òàêàâà èëè äà ñå ðåøàò íÿêàêâè äðóãè ïðîáëåìè â îáó÷åíèåòî.
Îò ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî áÿõà êàòåãîðè÷íè ïðåä ìåäèÿòà íè, ÷å ó÷åíèöèòå íå òðÿáâà äà ñå ÷óâñòâàò ñâîáîäíè, çàùîòî åäèíñòâåíàòà èì îôèöèàëíà âàêàíöèÿ å ñàìî âåëèêäåíñêàòà.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ãåøåâ èñêà çàìðàçÿâàíå íà çàïëàòèòå íà ñúäèè, ïðîêóðîðè è ñëåäîâà...
16:47 / 08.04.2020
Áîðèñîâ êúì Ìàíãúðîâ: Íèå ãîâîðèì çà åäíî è ñúùî íåùî, íî òè ãî î...
16:24 / 08.04.2020
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16:17 / 08.04.2020
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15:08 / 08.04.2020
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14:00 / 08.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òàêà ñå ïðàâè, Ðàäåâ - êàòî Åëèçàáåò II
20:20 / 06.04.2020
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13:29 / 08.04.2020
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21:35 / 07.04.2020
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