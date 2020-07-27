Îôèöèàëíî! Óäúëæàâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:24 / 27.07.2020Êîìåíòàðè (27)1165
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Èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ùå áúäå óäúëæåíà ñ ìåñåö, äî 31 àâãóñò 2020 ã. Òîâà ñòàíà ÿñíî íà áðèôèíãà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, íà êîéòî áÿõà ïðåäñòàâåíè íîâè ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ìåðêè â áîðáàòà ñ COVID-19 è êðèçàòà.

"Ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà ñ ìåñåö", çàÿâè Áîðèñîâ.

Òÿ ùå òðÿáâà äà áúäå èçäàäåíà îò íîâèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ, êîéòî çàìåíè íà ïîñòà Êèðèë Àíàíèåâ ñëåä ðîêàäèòå â ïðàâèòåëñòâîòî

 

Íà 6 þëè ñòàíà ÿñíî, ÷å èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà äî êðàÿ íà þëè. Ïðåäè äíè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ îáÿâè, ÷å ùå ïðåäëîæè óäúëæàâàíåòî ѝ, íî òîãàâà íå ñòàíà ÿñíî äî êîãà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4079
27.07.2020 Ïðîô. Êîñòîâ: Ðàçî÷àðîâàí ñúì îò ãåí. Ìóòàô÷èéñêè
27.07.2020 Ìîñêîâ: Îïàñíî ùå å, àêî ÁÑÏ ñå âúðíå íà âëàñò, òîâà òðÿáâà äà ñå
ïðåäîòâðàòè
27.07.2020 Åêñïåðèìåíò ïîêàçà êîè ïîìåùåíèÿ ñà èäåàëíè çà ðàçâèòèå íà âèðóñà
27.07.2020 Áîéêî Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäåí áðèôèíã - ñ êàêâè ïàðè è êàê ùå áîðèì COVID-19 â Áúëãàðèÿ
27.07.2020 Èçðàåë ðàçäàâà ïî 220 äîëàðà íà ñâîèòå ãðàæäàíè çàðàäè êîðîíàâèðóñà
27.07.2020 Ðóìúíèÿ ïîïàäíà â ÷åðíèÿ ñïèñúê íà Åâðîïà
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Òîâà å âúðõà íà íàãëîñòòà óäúëæàâàò ÿ íåïðåêúñíàòî èìà ëè äðóãà äúðæàâà ,â êîÿòî äà ñå óäúëæàâà èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà çà ïåðèîä îò 5 ìåñåöà ñ òåíäåíöèÿ äà ïðîäúëæè äîêàòî íàðîäà íå èçõâúðëè íàé íàêðàÿ òåçè õîðà!!!!!
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Teodor Andreev íàïðàâî äî êðàÿ íà 2020 äà ñå óäúëæè òàçè "Îáñòàíîâêà"äå**à è ïå*àëèòå ëóäè
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Äà ëàïàø ï.øêè å áèçíåñ. ðŸ–•ðŸ’£
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À, áå äàéòå íàïðàâî äî êðàÿ íà ãîäèíàòà... Ìàëîóìíèöè...
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Àìè ÁÁ êàêâî ïðàâè íà áðèôèíãà.Íàëè å ïîä êàðàíòèíà.Çà åäíè 14 äíè, çà äðóãè 14 ÷. Êàê äà âÿðâàìå ,÷å èìà åïèäåìèÿ è å ìí.îïàñíà ( ñìúðòîíîñíà).
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Èìàéòå ãîòîâíîñò äî 2023 ãîä ùå å ôàêòîð.
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Çàùî? Ïðîöåíòà íà çàáîëåëè ïàäíà íà åäèí
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10:33 / 27.07.2020
Ãðúìíà ãàçîïðîâîäúò Áúëãàðèÿ-Ãúðöèÿ!
10:36 / 27.07.2020
Êàê å âúçìîæíî ñàìóí õëÿá äà ñòðóâà 50 ëâ.
10:19 / 27.07.2020
Àáñóðä â öåíòúðà íà Ïëîâäèâ! Æèòåëè íà êîîïåðàöèÿ íÿìàò âõîä è ñå...
10:12 / 27.07.2020
Ãúðíåâñêè: Ìåðàöèòå íà ïðåâðàòàäæèèòå òðÿáâà äà áúäàò èãíîðèðàíè
09:18 / 27.07.2020
Îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ âúâ ôåðìà ñ áúëãàðñêè ðàáîòíèöè â Ãåðìàíèÿ
09:00 / 27.07.2020

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20:08 / 25.07.2020
Çàãèíàëàòà 34-ãîäèøíà æåíà å òðúãíàëà ïåøà îò Ñîçîïîë êúì êúìïèíã "Àðàïÿ"
13:15 / 26.07.2020
Òèéíåéäæúð ñå óäàâè êðàé Áóðãàñ ñàìî äâà äíè ïðåäè ðîæäåíèÿ ñè äåí
16:53 / 26.07.2020
Øîôüîð óáè 34-ãîäèøíà ïåøåõîäêà íà ïúòÿ Áóðãàñ - Ïðèìîðñêî
10:48 / 26.07.2020
Âîéíà â ñåìåéñòâîòî íà Ìèëåí Öâåòêîâ
08:29 / 27.07.2020
×åðíà íåäåëÿ! Âòîðî óäàâåíî äåòå ïî Þæíîòî ×åðíîìîðèå çà äíåñ
18:32 / 26.07.2020
Áèâøàòà íà Áîéêî ðàçêðè êàê ñå ñïðàâÿ ñúñ ñòðåñà 23 ãîäèíè ñëåä àòåíòàòà ñðåùó íåÿ
21:58 / 26.07.2020
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