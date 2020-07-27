Îôèöèàëíî! Óäúëæàâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ

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"Ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçâúíðåäíàòà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà ñ ìåñåö", çàÿâè Áîðèñîâ.
Òÿ ùå òðÿáâà äà áúäå èçäàäåíà îò íîâèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ, êîéòî çàìåíè íà ïîñòà Êèðèë Àíàíèåâ ñëåä ðîêàäèòå â ïðàâèòåëñòâîòî
Íà 6 þëè ñòàíà ÿñíî, ÷å èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ùå áúäå óäúëæåíà äî êðàÿ íà þëè. Ïðåäè äíè ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ îáÿâè, ÷å ùå ïðåäëîæè óäúëæàâàíåòî ѝ, íî òîãàâà íå ñòàíà ÿñíî äî êîãà.
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10:33 / 27.07.2020
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10:36 / 27.07.2020
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10:12 / 27.07.2020
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09:00 / 27.07.2020
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16:53 / 26.07.2020
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08:29 / 27.07.2020
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18:32 / 26.07.2020
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