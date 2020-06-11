Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!

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Èìà ëåêà ïðîìÿíà â ïîâåäåíèåòî íà âèðóñà, çàñåãà íàìàëÿâà èíôåêöèîçíîñòòà ìó. Òîâà êàçà äîö. Àíãåë Êóí÷åâ â "Òàçè ñóòðèí".
"Âñå ïî-÷åñòî ùå ñðåùàìå õîðà, êîèòî ñà ñ ïîëîæèòåëåí òåñò çà êîðîíàâèðóñ, íî ãî èçêàðâàò ëåêî èëè íÿìà äà èìàò ïî÷òè íèêàêâà êëèíèêà è ïî-ìàëêî ùå ñà òåæêèòå ñëó÷àè â áîëíèöèòå, êàêòî è ñìúðòíèòå. Áðîéêàòà ùå íàìàëÿâà ïëàâíî", äîáàâè òîé.
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Îáÿâåí å "æúëò" êîä çà öÿëàòà ñòðàíà
09:53 / 11.06.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Èìàìå åïèçîä íà âòîðà âúëía íà êîðîíàâèðóñ â ñòðàíàò...
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11:32 / 10.06.2020
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10:27 / 11.06.2020
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12:37 / 09.06.2020
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