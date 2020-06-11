Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 11:56 / 11.06.2020Êîìåíòàðè (7)1369
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"Ìàñêèòå îñòàâàò çàäúëæèòåëíè â îáùåñòâåíèÿ òðàíñïîðò è ãîðåùî ïðåïîðú÷èòåëíè çà âñè÷êè çàòâîðåíè ïðîñòðàíñòâà, â êîèòî èìàìå òåñåí êîíòàêò ñ äðóãè õîðà. Â ìîìåíòà ñå ãîòâè çàïîâåä íà ìèíèñòúð Àíàíèåâ, êîÿòî íàé-âåðîÿòíî ùå ñòàíå ôàêò îùå äíåñ. Ñ íåÿ ùå îòïàäíå êàòî çàäúëæèòåëíî íîñåíåòî íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå, íî âúïðåêè òîâà ùå ñå ïðåïîðú÷à òå äà ñå íîñÿò.

Èìà ëåêà ïðîìÿíà â ïîâåäåíèåòî íà âèðóñà, çàñåãà íàìàëÿâà èíôåêöèîçíîñòòà ìó. Òîâà êàçà äîö. Àíãåë Êóí÷åâ â "Òàçè ñóòðèí". 

"Âñå ïî-÷åñòî ùå ñðåùàìå õîðà, êîèòî ñà ñ ïîëîæèòåëåí òåñò çà êîðîíàâèðóñ, íî ãî èçêàðâàò ëåêî èëè íÿìà äà èìàò ïî÷òè íèêàêâà êëèíèêà è ïî-ìàëêî ùå ñà òåæêèòå ñëó÷àè â áîëíèöèòå, êàêòî è ñìúðòíèòå. Áðîéêàòà ùå íàìàëÿâà ïëàâíî", äîáàâè òîé.








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