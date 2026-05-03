На 2 май, на 87-годишна възраст, ни напусна ветеранът на Театър "Българска армия“ -актьорът Петър Димов.

Петър Димов, известен с обичливото прозвище Пепи сред своите колеги и приятели, беше една от ярките и уважавани фигури в българския театрален живот. Той оставя след себе си богато и значимо творческо наследство, изградено през десетилетия на сцената, белязани от талант, отдаденост и професионализъм.

Колеги го определят като благороден, доблестен и изключително даровит актьор, чиято работа е оставила траен отпечатък в историята на Театър "Българска армия“. Присъствието му на сцената и в живота на трупата е било ценено и уважавано до последните му години, когато той продължаваше да бъде част от театралното семейство.

Загубата му е тежка за всички, които са го познавали и са имали възможността да работят с него. Театралната общност се прощава с артист, който оставя след себе си не само роли, но и човешка следа – на уважение, топлота и вдъхновение.