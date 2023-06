© Instagram Боклукчии си изпуснаха камионa, за да забавляват граждани на Стара Загора, видя Sofia24.bg.



На видео споделено в социалните мрежи ясно се вижда как двама работници на Общината танцуват и забавляват хората около тях.



Повече можете да видите във видеото!



View this post on Instagram A post shared by mlekariq (@mlekariq)