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|Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Íèêàêâè ïåéêè è áèðè÷êè, áèðàòà ñàìî ïðåä òåëåâèçîðà
"Ïúðâî, íå òðÿáâà äà ñå ïîëçâàò ïåéêè â ïàðêîâåòå, çíàåòå ÷å å çàáðàíåíî. Òàì, êúäåòî íå ñà ïàðêîâå, íå å ðåäíî íà áëèçêî äà ñòîÿò õîðà. Ðàçãîâîðèòå òðÿáâà äà ñà ìåæäó õîðàòà íà îêîëî 1,5-2 ì, çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêè. Òðåòî, âèíàãè íà ñëúí÷åâàòà ñòðàíà. Ñëúíöåòî å íàé-ñèëíèÿò äåçèíôåêöèðàù ôàêòîð íà ãðàäñêàòà ñðåäà“, êàçà òîé.
Ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ ïðèçîâà äà ñïàçâàìå òîâà, êîåòî å íàó÷íî äîêàçàíî è íå ñúçäàâàìå ïàíèêà, êàòî òúðñèì "ïîä âîëà òåëå“ Òðÿáâà äà ïðàâèì êàêâîòî òðÿáâà, ïúê äà ñòàâà êàêâîòî ùå, îáîáùè òîé.
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Åòî êîè ñà ñïîðòèñòèòå, îáâèíåíè çà ïîáîÿ íàä Ñëàâè Àíãåëîâ
18:23 / 24.04.2020
Ñëåä ïóñêàíåòî íà Òðàéêîâ óáèåöà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ìîæå äà íå ãî ñ...
17:47 / 24.04.2020
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Äîö. Ìàíãúðîâ: Êîãàòî ÷îâåê íå âàêñèíèðà ñåáå ñè è äåòåòî ñè - èç...
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1188 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, äâå íîâè æåðòâè
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Íàìåðèõà òðóï íà ìëàäà æåíà êðàé Ïåðíèê, ìúæ â áëèçîñò å ñ îïàñíî...
17:18 / 24.04.2020
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Âèðóñîëîã: Ìîðåòî è ñëúíöåòî äåéñòâàò êàòî òåðàïèÿ ñðåùó COVID-19
12:28 / 23.04.2020
Ìàéêàòà íà óáèåöà Êðèñòèàí êîìïåíñèðà ñ ïîëîâèí ìèëèîí äåöàòà íà Ìèëåí?
11:47 / 23.04.2020
Çàáðàâåòå çà ìîðå ïîíå äî íà÷àëîòî íà þëè
10:55 / 24.04.2020
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