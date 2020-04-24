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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Íèêàêâè ïåéêè è áèðè÷êè, áèðàòà ñàìî ïðåä òåëåâèçîðà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 18:44 / 24.04.2020Êîìåíòàðè (13)156
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Íèêàêâè ïåéêè è áèðè÷êè, áèðàòà ñàìî ïðåä òåëåâèçîðà. Òîâà êàçà ïðåä "Ôîêóñ“ äèðåêòîðúò íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè (ÍÖÇÏÁ) ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ.

"Ïúðâî, íå òðÿáâà äà ñå ïîëçâàò ïåéêè â ïàðêîâåòå, çíàåòå ÷å å çàáðàíåíî. Òàì, êúäåòî íå ñà ïàðêîâå, íå å ðåäíî íà áëèçêî äà ñòîÿò õîðà. Ðàçãîâîðèòå òðÿáâà äà ñà ìåæäó õîðàòà íà îêîëî 1,5-2 ì, çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêè. Òðåòî, âèíàãè íà ñëúí÷åâàòà ñòðàíà. Ñëúíöåòî å íàé-ñèëíèÿò äåçèíôåêöèðàù ôàêòîð íà ãðàäñêàòà ñðåäà“, êàçà òîé.

Ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ ïðèçîâà äà ñïàçâàìå òîâà, êîåòî å íàó÷íî äîêàçàíî è íå ñúçäàâàìå ïàíèêà, êàòî òúðñèì "ïîä âîëà òåëå“ Òðÿáâà äà ïðàâèì êàêâîòî òðÿáâà, ïúê äà ñòàâà êàêâîòî ùå, îáîáùè òîé.



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