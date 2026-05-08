Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев изрази остро недоволство срещу решение на служебното правителство, с което 1,3 млн. евро (близо 2,6 млн. лв.) се прехвърлят от бюджета на Министерството на здравеопазването към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за спешна дезинсекция.

В критичен пост в социалните мрежи Кунчев определи мярката като закъсняла, екологично опасна и икономически нецелесъобразна.

Според доц. Кунчев, БАБХ не разполага с необходимия ресурс, нито като експертиза, нито като техника, за да обхване близо 1500 биотопа с обща площ над 400 хиляди декара.

"Ако идеята е БАБХ да закупи тонове отрови, които да хвърли в природата – ОК, напълно постижимо е! Ефектът върху комарите обаче ще бъде нищожен“, предупреждава той.

Здравният инспектор напомни, че по закон дезинсекционните дейности (ДДД услуги) могат да се извършват само от сертифицирани фирми с обучен персонал, какъвто Агенцията по храните не притежава за подобен мащаб.

Кунчев отправи и тежки критики към работата на БАБХ по отношение на настоящите епидемични огнища сред животните. Той посочи, че ако агенцията се справяше с контрола на собствените си обекти, страната нямаше да е изправена пред антракс в Силистренско и Разградско, ку-треска в Старозагорско; Ббруцелоза в Благоевградско и птичи грип в Хасковско и Пловдивско.

Според Кунчев, моментът за провеждане на наистина ефективни и екологично съобразни мерки вече е безвъзвратно пропуснат. Той пояснява, че в борбата с насекомите "златният стандарт“ е т.нар. ларвицидна обработка - таргетирано унищожаване на ларвите още във водните басейни, преди те да се превърнат в летящи насекоми. Този метод не само дава най-трайни резултати, но е и много по-щадящ за околната среда, тъй като не изисква масирано разпръскване на препарати във въздуха. Към настоящия момент обаче, поради напредналия сезон, този прозорец е затворен.

В сегашната ситуация усилията се фокусират върху пръскането срещу възрастните форми на комарите, известни като имаго. Кунчев е категоричен, че това е стратегия тип "отваряне на чадър след дъжд“ - изключително скъпа и със затихващ ефект, тъй като летящият комар е много по-труден за овладяване.

Вместо да се инвестират милиони в кампания със съмнителен успех, главният държавен здравен инспектор предлага средствата да бъдат спестени и пренасочени за следващата година. Неговият план предвижда коренна промяна в организацията: децентрализиране на процедурите, така че всяка от 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) в страната да поеме контрола над своята територия.

Аргументът за това е чисто експертен - именно в РЗИ и в Националния център по заразни и паразитни болести работят опитните ентомолози, които познават в детайли спецификата на местните биотопи и разполагат с пълната база данни за рисковите зони. Въпреки тези сериозни предупреждения, че кампанията ще се превърне в безцелно "усвояване“ на бюджет, се очаква пръскането по поречието на река Дунав да започне в рамките на следващите десет дни.