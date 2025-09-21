ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родителите на загиналото в Несебър след падане от парашут дете: Виновни сме не ние
По думите ѝ синът им дълго е мечтал да полети с парашут над морето. "Той събираше паричките от Коледа и рожден ден за морето. Молеше ни от години да се качи. Миналата година ни казаха, че е малък и че може догодина. На третия ден, когато видяха парашутите, отидохме да питаме за час. Те казаха, че можем след пет минути, без билет и без инструктаж. Докато летяхме, говорехме си, гледахме морето и изведнъж детето полетя", разказа тя.
Мария Денева описа шокиращи пропуски в безопасността: "На другата майка и дъщеричката сложиха други колани. От лодката никой нищо не направи, когато той падна. Аз крещях, но никой не реагира. Докато ме свалиха, морето вече го бе отнесло“.
Бащата Мирослав Делинов допълни: "Идеята е да се разбере, че има виновни и това не сме ние. Не може да повярваме, че при такава трагедия хора сочат с пръст към майката. В един момент си богат на емоции, а в другия нямаш сила за нищо и вместо подкрепа получаваш обвинения. Това не е нелеп инцидент. Това е престъпление, защото коланите са били амортизирани, а инструктаж липсваше“.
"Аз разбрах какво се е случило от суматохата на плажа. Въобще не съм си помислял, че може да се скъса този колан. Като го извадиха на плажа, имаше хрипове и дишаше. Той беше занесен в медицинския център, който е една стаичка на плажа", каза той.
Адвокатът на семейството Трифон Грудев потвърди тезата за груба небрежност. "Това е престъпление, изразяващо се в груба небрежност от страна на отговорните лица. Има данни за амортизиране на коланите и липса на инструктаж. Ще търсим справедливост по съдебен ред“, заяви Грудев.
Целия разговор гледайте във видеото на Нова телевизия.
