ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
78 моторно-водни атракционни услуги се предлагат само по Южното Черноморие.
"По сертификация на сбруята й дават около 1,5 т и решихме да вдигнем двигател 550 кг, нямаше проблем. Не може това да се скъса от дете 25-30 кг. Амортизацията е максимално 5-6 години, но на 3-ата година трябва да мине проверка. Ежедневната проверка е най-важна. Хората на лодката отговарят изцяло какво има на нея“, посочи Георги Тодоров, член на Българската парасейлинг асоциация.
"Коланът има около 1300-1500 кг, той е тройно-четворно подсигурен. На най-слабото място е 816 кг издържа карабината“, каза още той.
По думите му проверката на лодката се извършва от екипажа. Няма институция, която да проверява.
Според Георги Тодоров най-лесно е "Морска администрация“ да проверява, но по думите му те не разбират от парашути.
Браншът е готов да помогне на държавата да създаде правила за регулация на този тип услуги. Според изискването, което съществува в момента, трябва един от двамата на лодката да е инструктор по парасейлинг.
Прокъсвания, разнищвания, неработеща пружина на карабинера са знаци, които показват неправилна експлоатация на атракциона, казват специалистите.
"Основното, за което трябва да следим, са носещият колан и карабината. Не трябва да са прокъсани“, посочва Теодор Огнянов от Българската парасейлинг асоциация пред bTV.
По думите му мерките трябва да се обмислят добре и от бранша са готови да съдействат с предложения от практиката, за да могат да бъдат максимално ефективни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025
Предстои захлаждане, изкарвайте чадърите
08:58 / 30.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Това са победителите в Републиканския турнир по стрелба в памет н...
17:16 / 29.08.2025
Затварят част от този бургаски булевард
15:07 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета