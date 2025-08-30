Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
Автор: ИА Фокус 11:31Коментари (0)0
©
През седмицата стана ясно, че държавата готви реформа в атракционите по морето след инцидент, при който загина 8-годишно дете.

78 моторно-водни атракционни услуги се предлагат само по Южното Черноморие.

"По сертификация на сбруята й дават около 1,5 т и решихме да вдигнем двигател 550 кг, нямаше проблем. Не може това да се скъса от дете 25-30 кг. Амортизацията е максимално 5-6 години, но на 3-ата година трябва да мине проверка. Ежедневната проверка е най-важна. Хората на лодката отговарят изцяло какво има на нея“, посочи Георги Тодоров, член на Българската парасейлинг асоциация.

"Коланът има около 1300-1500 кг, той е тройно-четворно подсигурен. На най-слабото място е 816 кг издържа карабината“, каза още той.

По думите му проверката на лодката се извършва от екипажа. Няма институция, която да проверява.

Според Георги Тодоров най-лесно е "Морска администрация“ да проверява, но по думите му те не разбират от парашути.

Браншът е готов да помогне на държавата да създаде правила за регулация на този тип услуги. Според изискването, което съществува в момента, трябва един от двамата на лодката да е инструктор по парасейлинг. 

Прокъсвания, разнищвания, неработеща пружина на карабинера са знаци, които показват неправилна експлоатация на атракциона, казват специалистите.

"Основното, за което трябва да следим, са носещият колан и карабината. Не трябва да са прокъсани“, посочва Теодор Огнянов от Българската парасейлинг асоциация пред bTV.  

По думите му мерките трябва да се обмислят добре и от бранша са готови да съдействат с предложения от практиката, за да могат да бъдат максимално ефективни.



Още по темата: общо новини по темата: 26
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
21.08.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
10:37 / 30.08.2025
Предстои захлаждане, изкарвайте чадърите
08:58 / 30.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Това са победителите в Републиканския турнир по стрелба в памет н...
17:16 / 29.08.2025
Затварят част от този бургаски булевард
15:07 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
19:23 / 28.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фаталното АТВ
08:43 / 28.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била сериозно компрометирана
16:58 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
България в еврозоната
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: