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|Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè": Àêî èìà âèíîâíè, ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà
"Â÷åðà áÿõìå óâåäîìåíè çà òîçè èíöèäåíò ñ äâàìàòà ïàöèåíòè îò âèäåîêëèïà. Íåçàáàâíî áå íàçíà÷åíà ïðîâåðêà, êîÿòî ùå áúäå èçâúðøåíà îò êîìèñèÿ. Çà íàñ å ìíîãî âàæíî äà ðàçáåðåì êàêâè ñà ïðè÷èíèòå çà òåçè ëîãèñòè÷íè ïðîìåíè. Ïðîâåðêàòà âñå îùå íå å íàïúëíî ïðèêëþ÷èëà.
Äàííèòå äî ìîìåíòà:
Ëåãëàòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà ñå îêàçàõà íåäîñòàòú÷íè. Çàòîâà â Êëèíèêàòà ïî òîêñèêîëîãèÿ ðàçêðèõìå îêîëî 35 ëåãëà è òàêà îáùèÿò áðîé çà êîâèä âúíøíè ïàöèåíòè ñòàíàõà 141 è 20 èíòåíçèâíè.
Ïðåöåíèõìå êîè òî÷íî ñòðóêòóðè äà áúäàò àíãàæèðàíè - íà ïúðâî ìÿñòî äà íÿìà ñìåñâàíå íà ïîòîöèòå å òîâà, êîåòî íè å ðúêîâîäèëî.
Â ïîíåäåëíèê ñà ïðåâîçåíè øåñòèìà ïàöèåíòè. Äâàìàòà ñà îñòàíàëè äà èç÷àêàò. ×îâåêúò ñ êèñëîðîäà å áèë âúòðå â ëèíåéêàòà ñïîðåä äóìèòå íà øîôüîðà. ×àêàëè
Äà ñå íîñè âèíà çà ñìúðòíè ñëó÷àè å ìíîãî ñëîæíî. Åäèíèÿò çàãèâà ïî âðåìå íà ñòàðòèðàíåòî íà õåìîäèàëèçàòà, à äðóãèÿò å ïî÷èíàë íà ñëåäâàùèÿ äåí - áèë å ïî-âúçðàñòíèÿò ïàöèåíò. Àç ìîãà äà ïðåäïðèåìà åäèíñòâåíî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî, íî òîâà åäâà ëè ùå âúðíå íåùàòà íàçàä".
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