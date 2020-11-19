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Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè": Àêî èìà âèíîâíè, ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:14 / 19.11.2020Êîìåíòàðè (16)157
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Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâåòè Ãåîðãè" ïðîô. Êàðåí Äæàìáàçîâ ãîâîðè ïðåä êàìåðàòà íà Plovdiv24.bg îòíîñíî ñëó÷àèòå ñ äâàìàòà ïî÷èíàëè ïàöèåíòè:

"Â÷åðà áÿõìå óâåäîìåíè çà òîçè èíöèäåíò ñ äâàìàòà ïàöèåíòè îò âèäåîêëèïà. Íåçàáàâíî áå íàçíà÷åíà ïðîâåðêà, êîÿòî ùå áúäå èçâúðøåíà îò êîìèñèÿ. Çà íàñ å ìíîãî âàæíî äà ðàçáåðåì êàêâè ñà ïðè÷èíèòå çà òåçè ëîãèñòè÷íè ïðîìåíè. Ïðîâåðêàòà âñå îùå íå å íàïúëíî ïðèêëþ÷èëà.

Äàííèòå äî ìîìåíòà:

Ëåãëàòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà ñå îêàçàõà íåäîñòàòú÷íè. Çàòîâà â Êëèíèêàòà ïî òîêñèêîëîãèÿ ðàçêðèõìå îêîëî 35 ëåãëà è òàêà îáùèÿò áðîé çà êîâèä âúíøíè ïàöèåíòè ñòàíàõà 141 è 20 èíòåíçèâíè.

Ïðåöåíèõìå êîè òî÷íî ñòðóêòóðè äà áúäàò àíãàæèðàíè - íà ïúðâî ìÿñòî äà íÿìà ñìåñâàíå íà ïîòîöèòå å òîâà, êîåòî íè å ðúêîâîäèëî.

Â ïîíåäåëíèê ñà ïðåâîçåíè øåñòèìà ïàöèåíòè. Äâàìàòà ñà îñòàíàëè äà èç÷àêàò. ×îâåêúò ñ êèñëîðîäà å áèë âúòðå â ëèíåéêàòà ñïîðåä äóìèòå íà øîôüîðà. ×àêàëè
ñà îò òðåòèÿ åòàæ äà ñëÿçàò è äà ãî âçåìàò íà ðúöå, ïîíåæå òàì íÿìà àñàíñüîð. Òîâà îòäåëåíèå ðàáîòè îò 3-4 äíè è ìèñëÿ, ÷å òîâà ïîâå÷å íÿìà äà ñå ïîâòîðè. Àêî èìà âèíîâíè, òå ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà.

Äà ñå íîñè âèíà çà ñìúðòíè ñëó÷àè å ìíîãî ñëîæíî. Åäèíèÿò çàãèâà ïî âðåìå íà ñòàðòèðàíåòî íà õåìîäèàëèçàòà, à äðóãèÿò å ïî÷èíàë íà ñëåäâàùèÿ äåí - áèë å ïî-âúçðàñòíèÿò ïàöèåíò. Àç ìîãà äà ïðåäïðèåìà åäèíñòâåíî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî, íî òîâà åäâà ëè ùå âúðíå íåùàòà íàçàä".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5873
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Çíàåòå ëè êàêâî ñå ñëó÷âà â òàçè áîëíèöà? Îêîëî 12-12:30 ÷àñà âñåêè äåí äîêòîðèòå îò ïúðâà ñìÿíà âå÷å ñà ñè îòèøëè ïî ÷àñòíèòå êàáèíåòè èëè ïî äîìîâåòå, à âòîðàòà ñìÿíà (êîÿòî å ñ êàïàöèòåò ñèãóðíî 30% îò íåîáõîäèìîòî) çàñòúïâà â îêîëî 14:00 ÷àñà è ðàáîòè ñ êðàéíî íåóäîâîëñòâèå. Íàé-âåðîÿòíî ïàöèåíòèòå ñà ÷àêàëè ïîðàäè ëèïñàòà íà äîêòîðè. Äàæå ðåäîâíèÿ íîìåð å â îòäåëåíèåòî äà âèñè ïî 1 ñïåöèàëèçàíò è 1 äîêòîð îò âêúùè "íà ïîâèêâàíå". Â áîëíèöàòà ñå ðàáîòè íà ïðèíöèïà "Ñïîäåëåíàòà îòãîâîðíîñò å ñïîäåëåíà áåçîòãîâîðíîñò" - åæåñåäìè÷íî ñå ñëó÷âàò æåñòîêîñòè ïî êëèíèêèòå, íî íà÷àëíèöèòå è àäìèíèñòðàöèÿòà ñà ñïåöèàëèñòè ïî ïîòóëâàíå íà ñëó÷àè. Ïîëèòèöèòå ñúùî ñà äîâîëíè, çàùîòî ñå ñúçäàâà óñåùàíå çà ñòàáèëíîñò è ïðîôåñèîíàëèçúì - íå èì ñå ñúçäàâàò ïðîáëåìè äà ñå îáÿñíÿâàò ïî ìåäèèòå, íî âñúùíîñò âñè÷êî å åäíà æàëêà èìèòàöèÿ íà ìåäèöèíñêî îáñëóæâàíå.
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Ñïîðåä ìåí òåçè ïðåñòðóêòóðèðàíèÿ ìîæåõà äà áúäàò íàïðàâåíè ìíîãî ïî ðàíî ,èìàõà öÿëî ëÿòî âðåìå.Ïðåäâàðèòåëíî ñå çíàåøå êàêâî ùå ñå ñëó÷è ïðåç åñåíòà
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Òúïè êîìåíòàðè! Õîðàòà ïðàâÿò è íåâúçìîæíîòî, íî âèå, ñìîòàíè õåéòúðè, çíàåòå ñàìî äà áúëâàòå çëîáà è æëú÷!
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Íå àêî èìà âèíîâíè , âèíîâíè èìà è ïðè ñìúðò òðÿáâà äà áúäàò ñúäåíè , çàùîòî ñòå ñòàíàëè è ñòå ëåêàðè áëàãîäàðåíèå íà ïàðèòå êîèòî ñå âçèìàò îò íàñ âñåêè ìåñåö.
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Çà òîâà óáèéñòâî âèíîâíè ùå ñå îêàæàò áîëíèòå
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Åñòåñòâåíî, ÷å èìà! Êàêâè ñà òåçè ãëóïîñòè!!! ðŸ˜¡
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Ãàðâàí ãàðâàíó....âñè÷êè çíàåì ïðîäúëæåíèåòî!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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17:13 / 17.11.2020
Áóðãàñêèÿò îìáóäñìàí: Ñòèãà ñ òàçè Ñîôèÿ, ñòèãà ñ òàçè Âàðíà! È Áóðãàñ ìîæå!
14:21 / 18.11.2020
Âèäåî îò Áóðãàñ ïîäïàëè ìðåæàòà! Èçïèñâàò ïðåáîëåäóâàëà êîðîíàâèðóñ æåíà ïîñðåä íîùèòå!
14:18 / 17.11.2020
Ðåêîðäíè 4828 íîâè çàðàçåíè! Ïëàìâà ëè Áóðãàñ?
08:21 / 18.11.2020
Ìàòåìàòèê: Àêî çàòâîðèì çà 3 ñåäìèöè ó÷èëèùà è ìîëîâå, ùå èìàìå ìíîãî ðÿçúê ñïàä íà çàðàçåíèòå
08:54 / 18.11.2020
Ïåòèìà çàðàçåíè ñ COVID îò Áóðãàñêî èçäúõíàõà çà äåí! Ñòàíà ÿñíî â êîè ãðàäîâå ñà íîâèòå ñëó÷àè
13:18 / 18.11.2020
147 ñà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ îò Áóðãàñêî! Èìà è äîáðà íîâèíà!
16:23 / 17.11.2020
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