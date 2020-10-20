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Çðèòåëèòå ïðåä åêðàíèòå èçòðúïíàõà, ñëåä êàòî â ðåçóëòàò íà èðîíè÷íà çàáåëåæêà çà íåðåàëèçèðàíàòà ôóòáîëíà êàðèåðà íà Âàíÿ, îòïðàâåíà îò Íèêîëàîñ, äâàìàòà ñå ïîäêàðàõà íà øóòîâå è øàìàðè ïðåä î÷èòå íà âñè÷êè.
Îñâåí çðèòåëèòå, â øîê èçïàäíà è íåæíàòà ïîëâèíêà íà ôóòáîëèñòà Åâãåíèÿ Äæåôåðîâè÷, êîÿòî ãî ïðèäðóæàâàøå, íî íåïðèÿòíàòà ñèòóàöèÿ ÿ íàêàðà äà ñúæàëÿâà, ÷å å ïîïàäíàëà â "îê
Ìàêàð è äîñòà ðåàëèñòè÷íî èçèãðàí, áîÿò ñå îêàçà ïðåäâàðèòåëíî èíñöåíèðàíà çàêà÷êà ìåæäó äâàìàòà, êîÿòî çàâúðøè ñúñ ñìÿõ.
Åâãåíèÿ îáà÷å íå ìîæà äà ñå óñïîêîè äî êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî, òúé êàòî òÿ î÷åâèäíî íå å áèëà ÷àñò îò ñöåíàðèÿ.
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17:40 / 20.10.2020
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