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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 14:42 / 20.10.2020Êîìåíòàðè (9)414
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Èñòèíñêè åêøúí çàôîðìèõà â "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ" âîäåùèÿò íà ïðåäàâàíåòî è ãîñòóâàùèÿò ìó áèâø ôóòáîëèñò Âàíÿ Äæåôåðîâè÷.

Çðèòåëèòå ïðåä åêðàíèòå èçòðúïíàõà, ñëåä êàòî â ðåçóëòàò íà èðîíè÷íà çàáåëåæêà çà íåðåàëèçèðàíàòà ôóòáîëíà êàðèåðà íà Âàíÿ, îòïðàâåíà îò Íèêîëàîñ, äâàìàòà ñå ïîäêàðàõà íà øóòîâå è øàìàðè ïðåä î÷èòå íà âñè÷êè.

Îñâåí çðèòåëèòå, â øîê èçïàäíà è íåæíàòà ïîëâèíêà íà ôóòáîëèñòà Åâãåíèÿ Äæåôåðîâè÷, êîÿòî ãî ïðèäðóæàâàøå, íî íåïðèÿòíàòà ñèòóàöèÿ ÿ íàêàðà äà ñúæàëÿâà, ÷å å ïîïàäíàëà â "îê
îòî íà áóðÿòà".

Ìàêàð è äîñòà ðåàëèñòè÷íî èçèãðàí, áîÿò ñå îêàçà ïðåäâàðèòåëíî èíñöåíèðàíà çàêà÷êà ìåæäó äâàìàòà, êîÿòî çàâúðøè ñúñ ñìÿõ.

Åâãåíèÿ îáà÷å íå ìîæà äà ñå óñïîêîè äî êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî, òúé êàòî òÿ î÷åâèäíî íå å áèëà ÷àñò îò ñöåíàðèÿ.



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