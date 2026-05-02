България осъмна с необичайно ниски температури в ранните часове на 2 май, като на места термометрите паднаха до рекордната стойност от минус 13 градуса. Данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) потвърждават застудяването, обхванало планините и редица населени места в страната.

Данните показват, че зимата се е завърнала с пълна сила в планинските райони, но ниски стойности са отчетени и в по-ниските части на България.

Сред най-студените точки днес са:

Връх Мусала – минус 13 градуса;

Връх Ботев – минус 10 градуса;

Рожен – минус 6 градуса;

Кюстендил и Добрич – минус 1 градус.

Студената вълна в началото на май е факт.