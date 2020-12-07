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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 21:43 / 07.12.2020Êîìåíòàðè (7)132
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"Òàçè âå÷åð íÿìà äà èìà íîâ åïèçîä íà "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ", ñúîáùèõà íà ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà òâ ïðåäàâàíåòî ïî Áè Òè Âè. "Âìåñòî òîâà ùå âè ïðèïîìíèì íÿêîè îò íàé-çàáàâíèòå ìîìåíòè â øîóòî.

Ïðè÷èíàòà å, ÷å âîäåùèÿò íè å áèë â êîíòàêò ñ ÷îâåê, êîéòî èìà ñúìíåíèÿ, ÷å ìîæå äà å çàðàçåí ñ COVID-19. Íå èñêàìå äà ïîåìàìå íèêàêâè ðèñêîâå, çàòîâà Íèêîëàîñ ùå îñòàíå âêúùè äî èçëèçàíåòî íà PCR òåñòà íà êîíòàêòíèÿ ÷îâåê óòðå. Áëàãîäàðèì âè, áúäåòå îòãîâîðíè è ñå ïàçåòå!", íàïèñàõà îò òàì.



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