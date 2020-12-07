Òàçè âå÷åð íÿìà äà èìà íîâ åïèçîä íà "Øîóòî íà Íèêîëàîñ Öèòèðèäèñ"

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Ïðè÷èíàòà å, ÷å âîäåùèÿò íè å áèë â êîíòàêò ñ ÷îâåê, êîéòî èìà ñúìíåíèÿ, ÷å ìîæå äà å çàðàçåí ñ COVID-19. Íå èñêàìå äà ïîåìàìå íèêàêâè ðèñêîâå, çàòîâà Íèêîëàîñ ùå îñòàíå âêúùè äî èçëèçàíåòî íà PCR òåñòà íà êîíòàêòíèÿ ÷îâåê óòðå. Áëàãîäàðèì âè, áúäåòå îòãîâîðíè è ñå ïàçåòå!", íàïèñàõà îò òàì.
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20:08 / 07.12.2020
ÁÍÐ: Àëåêñàíäúð Éîðäàíîâ íå å åäèíñòâåíèÿò, êîéòî èñêà óäîáíè âúï...
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