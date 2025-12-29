Диян Стаматов.
Той определя годината като година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции.
"Проведоха се много разговори и дебати за необходимите промени и точно когато част от тях бяха на крачка от законодателни решения, процесът рязко спря.
От години не сме имали толкова ентусиазиран и диалогичен управленски екип, готов за разговори и търсене на консенсус, но същевременно изправен пред границите на една консервативна образователна устойчивост", отбелязва Стаматов.
Ето какво откроява той в образованието пред 2025-та:
Училищата финализираха изграждането на СТЕМ кабинети;
Учителските заплати бяха увеличени с 15% – важно, но недостатъчно за спиране на кадровия дефицит по математика, физика, химия, технологии и предприемачество;
Проведоха се директорски конкурси и в системата влязоха около 220 нови директори, като отново ясно се открои недостигът на управленски капацитет;
Състояха се силни и съдържателни съсловни дебати за "Добродетели и религии“, както и за влиянието на мобилните телефони и социалните мрежи върху учениците;
Продължи сериозният разговор за промени в учебните планове, програмите и структурата на образователната система.
Кратките управленски хоризонти влияят изключително негативно върху възможността за устойчиви и далновидни решения. При липсата на реални и задълбочени реформи образованието ни продължава да изостава от европейските тенденции.
Реформите остават задача за следващите години – тогава, когато държавното управление ще има нужната стабилност.
