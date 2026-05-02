Златоград посреща стотици гости за традиционния празник на чевермето, който се провежда днес и утре в духа на гергьовденските традиции. Програмата включва приготвянето на близо 100 чевермета, съпроводено от изпълнения на родопски каба гайди и поредица от концерти.

Събитието, което се организира всяка година около Гергьовден, се е превърнало в емблема на региона и привлича туристи с автентичността си.

Майсторът на чеверметата Дичо Кабаков споделя пред Nova, че тайната на превъзходния вкус се крие в специфичната паша и прясната вода в Родопите, които правят продуктите екологично чисти. Според него именно тези фактори превръщат родопското чеверме в кулинарен номер едно.

Освен дегустацията на традиционните вкусотии, организаторите са подготвили за посетителите много изненади, които допълват фолклорното преживяване в Южните Родопи. Традицията в Златоград да се организира този мащабен празник всяка година по Гергьовден остава жива, съхранявайки местните обичаи и дух.