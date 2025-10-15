ЗАРЕЖДАНЕ...
Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортното селище "Елените"
Бизнес семейството не пожела да коментира и кой от местната власт в община Несебър е дал разрешението за строителството върху речното корито.
Само преди месец четирима души загинаха при потопа, който се изля над курорта "Елените“. Според експерти една от причините за трагедията е именно хотел "Негреско“, издигнат върху река Дращела. Сградата е била фатална преграда за водната вълна, която се е превърнала в разрушителна стихия по пътя си към морето.
Регионалният министър Иван Иванов обяви миналата седмица, че Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще издаде предписание за събаряне на хотела. Проверка е установила, че за колектора, в който реката е била вкарана под сградата, не съществуват никакви документи, въпреки че общината е издала разрешение за строеж още през 2007 година.
По закон строителство върху река е забранено, дори коритото ѝ да е покрито. Според министър Иванов премахването на незаконния колектор няма как да стане, без да бъде съборена и самата сграда.
