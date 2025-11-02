Росен Желязков. А колко лидери имат партиите, това е друг въпрос - колкото са коалициите", каза съветникът на премиера Вежди Рашидов в ефира на bTV.
"Партийните лидери могат да говорят на ангро - за много неща. Това им е политически термин и начин на поведение. Ние, по-малките, гражданите трябва да запазим малко авторитета на правителството, защото няма държава. Не можем всичко да оплюваме. Не е честно", заяви Рашидов.
"Бих могъл да кажа, че държава е изпусната. Фактът, че улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият доктори, бият учители. Убиваме се безразборно. Има страх от държавата, от властта. Ние сме избрали тази власт и доброволно сме решили да се подчиним", уточни той.
"Нали знаете как се убиват политики и муха? - с вестник. Правителството се страхува от говорилнята. Всеки го е страх от говорилнята. А ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаваме, че това работи срещу нас", каза още Рашидов.
