Времето отново се разваля
© България днес
В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, който след обяд е отслабне и ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 31 мин. и залязва в 17 ч. и 52 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 21 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 17 мин. и залязва в 11 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.
Още от категорията
/
Удрят ни с нова такса
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Записи, снимки и нови скандални разкрития: Какво ново научихме за...
22:24 / 09.02.2026
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бой...
20:51 / 09.02.2026
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от ...
20:51 / 09.02.2026
Бащата на загиналия 15-годишен Александър: Не съм си променил мне...
20:51 / 09.02.2026
Безлов: Раните са удобни за собствена ръка. Няма чужда ДНК по тел...
19:45 / 09.02.2026
Слави Трифонов за случая "Петрохан'': ПП-ДБ носят отговорност за ...
19:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.