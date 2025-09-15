© виж галерията Кметът на Бургас Димитър Николов присъства на откриването на учебната година в ромския квартал на града - "Победа". Той се обърна към присъстващите деца, насърчавайки ги да влизат в час и да обърнат внимание на своето образование.



"Най-вълнуващо и най-емоционално е за първокласниците. Именно тук, в ОУ "Христо Ботев", прага на училището прекрачват четири паралелки. 90 деца са първокласниците, което е повече от миналата година. Ученици, това е вашият шанс да се развиете, да се реализирате и да успеете в живота. Знанието и образованието са ключа към успешния ваш живот. Скъпи родители, подкрепяйте и насърчавайте децата да ходят в любимото училище", призова градоначалникът в своето слово към присъстващите.



Той подчерта, че през тази година работа в учебното заведение започват 30 нови преподаватели.



"Само чрез знание вие ще успеете да бъдете едни достойни граждани на нашия град", добави Николов.



"И във връзка с добрите успехи на ОУ "Христо Ботев" тази година Община Бургас взе решение изцяло да ремонтира и модернизира спортната площадка на училището, така че догодина тук ще бъде едно образцово място", завърши кметът на Бургас.



