На 16 май в Експозиционен център "Флора“ ще се проведе "Ден за мен“ – специално събитие, посветено на женското здраве. Организатор е dm България и дамската аудитория е поканена да отдели от времето си и да си подари един цял ден, в който да се научи как по-добре да се грижи за себе си.

Лектори на събитието ще бъдат Д-р Неделя Щонова - невролог и основател на научно базираната здравна журналистика в България, Инес Субашка - международен експерт, кондиционен треньор и специалист по здравословно хранене, и д-р Милена Хаджииванова - психолог и ментален коуч в подкрепа на хора, които живеят и работят в динамична и напрегната среда. Те са подготвили за присъстващите много ценна информация, практични насоки и компетентни отговори на всички въпроси, които вълнуват една жена въпроси. Водещ ще бъде актрисата Силвия Лулчева, а dm България обещава и специални изненади, вдъхновяващи моменти и много положителни емоции.

Програма на събитието:

• 10:30 – 11:00 ч. Регистрация и кафе

• 11:00 - 11:20 ч. д-р Милена Хаджииванова: "Кога за последно избра себе си? (Вътрешна устойчивост, граници и психично здраве)"

• 11:30 -11:50 ч. Инес Субашка: "Движението като храна за клетките: Младостта започва от ставите“

• 12:00-12:20 ч. д-р Неделя Щонова: "Превенция – ключът към женското здраве"

• 12:30 - 13:30 ч. Обяд

• 13:30 – 15:30 ч. Творчески работилници по избор

• 15:30 ч. Край

Билети за събитието могат да бъдат купени ТУК.