Анета Сотирова е родена на днешната дата през 1948 г. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1973 г. в класа на проф. Кръстьо Мирски.

През 1973 г. Сотирова се омъжва за психиатъра Борислав Стоянов. Заедно имат дъщеря – известната поп и джаз певица Белослава, която е кръстена на героинята на Сотирова във филма "Сватбите на Йоан Асен II“.

Актриса е в Драматично-кукления театър (Враца) (1973 – 1974). От 1974 до 1990 г. е актриса в Театър "София". От 1990 г. е в Малък градски театър "Зад канала". Играе и на сцената на Театър 199. Анета Сотирова се изявява и в киното, включително като дубльор в сериала "Алф".

През 1976 г. печели Втора награда за женска роля на Йовковите тържества в Добрич за ролята на Боряна в "Боряна“. През 1996 г. получава Наградата на САБ за женска роля за Дафинка в "Свекърва“ от Антон Страшимиров, а през 2000 г. – Награда за женска роля за Елена в "Салон за плач“ от Юрий Дачев. През 2003 г. Анета Сотирова е отличена с "Аскеер“ за главна женска роля за Зара в "Без кожа“.

Неотдавна Белослава сподели, че двете с майка си се радват на здрави и стабилни семейства. Сотирова е заедно със съпруга си вече 52 години. Д-р Борислав Стоянов я омайва от пръв поглед и Анета се развежда с първия си мъж.

"Това е кармична среща за мен. От страна на жената винаги трябва да има дипломатичност и компромиси. Това не е обида, това е мъдрост. Бих посъветвала всички жени да бъдат внимателни към партньора си, да го обгрижват. Това не е унизително. Достойнството е да обичаш, уважаваш и обгрижваш силно", съветва актрисата.