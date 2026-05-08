Изключително напрегната Церемония на жълтата роза се разигра пред очите на зрителите на снощи. Развоят на събитията в романтичното риалити бе меко казано драматичен, а емоциите достигнаха точка на кипене, когато стана ясно, че ергенът Стоян трябва да напусне "Ергенът", информира Burgas24.bg.

Любовен триъгълник и неочакван избор

До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите "Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен!", 24-годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев.

Край на участието на Стоян

Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян. Същата вечер той пое обратно към София последван от 5 дами. Това са художничката Алия, финансистката Бетина, психологът Доника, социалният работник Мануела и собственичката на салон за красота – Пламена.

Кой остана в имението на любовта?

В имението на любовта останаха Румяна и Илияна, които дадоха жълти рози на Гатев, както и Любомира, Михаела и Нурджан, които ще търсят път към сърцето на Марин. От тази вечер Марин и Гатев ще имат право да дават своите червени рози само на дамите, които са заявили категоричен интерес към тях.