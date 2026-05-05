Мария Силвестър и майсторите се изправят срещу бетон, тежки мебели, пластове тапети и скръбта, за да върнат надеждата в очите на Ивелина и нейните момчета

Този петък зрителите на "Бригада Нов дом“ ще станат свидетели на история, която напомня колко крехък е човешкият живот и как за секунди всичко може да се преобърне напълно. Мария Силвестър и бригадата на Калин се отправят към Стара Загора, за да помогнат на Ивелина. Тя е загубила съпруга си в нелепа катастрофа преди година и вече сама отглежда двете си момчета.

Жилището им е застинало в миналото, а ремонт в него не е правен от детските години на майката. Апартаментът ще се окаже истинско изпитание за професионализма на бригадата, защото е пълен с тежки соц мебели, пластове тапети навсякъде и изумителни строителни решения, като монолитна мивка от бетон и арматура, и баня, скрита зад вратите на гардероб.

С всяка следваща стая пред майсторите ще изскачат нови и по-сложни проблеми, което ще ги накара да се запитат дали този път ремонтът ще се побере в един епизод. За да се справят с мащабната задача, в помощ на бригадата ще се включват десетки доброволци, които ще помогнат за "голямото сваляне на тапети“ и разбиването на бетонните мивки, вани и плочки. А докато Калин и Мария "рисуват“ по стените в кухнята новото разпределение на апартамента, към екипа ще се присъедини и Евгени – участник от "Фермата“, който е приятел на Калин и ще се включи в каузата на предаването.

И този път Мария е приготвила приятни изненади за героите в епизода, а въпреки напрежението и умората, настроението на обекта ще бъде на ниво с помощта на вълшебната фраза "Айде, опа!“, която ще носи енергия и сила за всички на терена.