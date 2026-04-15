Италианският град Сперлонга оглави класацията за най-добрите плажове в Европа, оставяйки зад себе си традиционните фаворити в Гърция. Подреждането на британската агенция CV Villas, базирано на метеорологични данни и стандарти на Световната здравна организация (СЗО), поставя фокус върху дестинации с оптимални температури, чисти води и спокойна атмосфера.

Изследването анализира фактори като температурен диапазон (между 25 и 36 градуса), скорост на вятъра, облачност и UV индекс, за да определи местата с най-гостоприемен климат през по-голямата част от годината.

Италианският триумф Първенецът Сперлонга, разположен само на два часа и половина от Рим, е истинско скрито съкровище с по-малко от 4000 жители. Бреговата му линия притежава престижния "Син флаг“, а районът предлага съчетание от археологически музеи, римски артефакти и уютен център. Веднага след него, на второ място, се нарежда Чефалу в Сицилия. Пристанищният град под закрилата на варовиковото образувание La Rocca пленява с автентична кухня и впечатляваща катедрала.

Новата карта на морската почивка Въпреки че гръцките плажове отстъпиха първите позиции, те все пак присъстват в топ 10, но са изпреварени от разнообразни европейски локации:

Трето място: Коста Адехе (Тенерифе, Испания);

Четвърто място: Вилфранш сюр Мер (Френска ривиера);

Пето място: Елунда (остров Крит, Гърция);

Шесто място: Макарска (Хърватия).

Списъкът се допълва от Барселона, пристанищния град Гайос на остров Паксос, Ханя (Крит) и историческия град Пилос.

Експертите отчитат и нова тенденция в поведението на пътешествениците – все по-голям интерес към настаняване в самостоятелни вили на брега вместо в големи хотелски комплекси. Това насочва туристическия поток към по-малки и спокойни крайбрежни градове, където съчетанието от топли води и уединение гарантира максимално качествена почивка. Сперлонга и Чефалу се оказват перфектните примери за този нов тип предпочитано бягство край морето, съобщава Британската туристическа агенция CV Villas, цитирана от сайта Travel and Leisure.