От март в Русия значително са засилени мерките за сигурност около руския президент Владимир Путин поради опасения от заговор или опит за държавен преврат, става ясно от доклад на една от европейските разузнавателни служби. Докладът е предаден на редица медии, сред които CNN, Financial Times и "Важные истории“, цитирани от ФОКУС.

Журналистите от "Важные истории“ са получили документи от източник, близък до спецслужбата, изготвила доклада. Така, в доклада се посочва, че Федералната служба за охрана (ФСО) значително е съкратила списъка с местата, които Путин може да посещава: той е престанал да пътува до резиденциите си във Валдай и в Подмосковие.

По-голямата част от времето Путин прекарва в бункери, например в Краснодарския край, се посочва в доклада. Там той може да работи със седмици, докато пресслужбата му публикува предварително подготвени видеоматериали.

Уточнява се, че сега посетителите на президентската администрация са задължени да преминават през две нива на проверка. На персонала, който работи в близост до Путин, е забранено да използва мобилни телефони с достъп до интернет, както и да пътува с обществен транспорт. В домовете на готвачите, фотографите и охранителите са инсталирани системи за видеонаблюдение.

При това в разузнаването смятат, че Путин се опасява повече от заговор от страна на руския политически елит, отколкото от украински атаки. По-конкретно, той разглежда варианта, че покушението може да бъде извършено с помощта на дронове.

Изданието Financial Times“, което също се е запознало с тези документи, съобщава, че изолацията на Путин се е засилила през последните години, особено след пандемията от COVID-19. Въпреки това от март насам опасенията на Кремъл от държавен преврат или покушение, по-специално с използване на дронове, са се увеличили драстично, уточняват източниците.

"Шокът от украинската операция с използване на дронове все още се усеща“, съобщи на изданието източник, запознат със страховете на Путин.

Опасенията относно сигурността се засилиха допълнително след операцията на САЩ срещу лидера на Венецуела Николас Мадуро през януари, съобщава втори източник.

В отговор на това ФСО засилва още повече мерките за сигурност. Путин е намалил броя на посещенията си, а проверките за сигурност за хората, които се срещат с него лично, е станал още по-строги, се посочва в материала на FT.

Също така се уточнява, че атентатите на Украйна срещу високопоставени руски офицери в тила са довели до конфликт между представителите на силовите структури. Така през декември 2025 г. директно на заседание по въпросите на сигурността са се скарали началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов, директорът на ФСБ Александър Бортников и ръководителят на Росгвардия Виктор Золотов.

"Наложило се е дори Путин да успокоява участниците в спора, а след това е възложил на ФСО охраната на Герасимов и още десет високопоставени офицери от Министерството на отбраната".

"Важные истории“ съобщава, че някои данни от този доклад се потвърждават от независими източници. Така, няколко източника на медията също са потвърдили нарастващия страх на Путин от заговор или опит за преврат. За това свидетелстват не само засилените мерки за сигурност около Кремъл и други места, където се появява руският президент, но и "някои косвени признаци“, се посочва в материала.

Така например, действащ служител на ФСБ е разказал пред медията, че на неговото подразделение станало много по-трудно да получава разрешение за подслушване в рамките на неполитически наказателни дела, защото "цялата техника била пренасочена към подслушване на правителството и други органи на властта“.

За големия страх на Путин от покушение или заговор "косвено свидетелства“ и фактът, че тази година нито един депутат от Държавната дума не е получил покана за парада на Победата на Червения площад, уточняват журналистите.