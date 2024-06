New York Times за Григор Димитров: Класически случай на прехвален играч

© FB: Yulia Skerleva Авторитетният американски "New York Times", заедно с "The Athletic" излязоха с материал относно кариерата на българския номер 1 и настоящ играч от "Топ 10" на световната ранглиста - Григор Димитров.



В седмицата преди "Уимбълдън" те правят преглед на това, която българинът сътвори в кариерата си до момента като не пестят критики към родния състезател.



"Десетилетие след първия му полуфинал на Голям шлем, това остава и най-доброто му постижение на "мейджър“. Историята на Димитров не представлява всичко това, което се състои. Погледнато от дистанция, изглежда сякаш това е класически случай на прехвален играч, който не може да стигне пълния си потенциал: играч, който е стигал три пъти до полуфинали на Голям шлем, но никога не е печелил "мейджър“.



Всъщност е доста по-сложно. А сега Димитров пристига на Уимбълдън преобразен и въпреки че разочароващо отпадна рано-рано в Куинс, той се радва на най-добрия и постоянен тенис, който показва, от години насам“, анализират от медиите отвъд Океана.



По тяхно мнение въпреки 33 години, на които е Димитров, то той все още има шанс за така чаканата от него, а и от всички в неговата кариера, първа титла от турнир от Големия шлем. Той го постигна на 2 пъти, но при юношите ("Уимбълдън" и "ЮС Оупън"). Григор е и от големите фаворити на букмейкърите за титла на "Свещената трева". Вижте повече ТУК и ТУК.



"Димитров заема своята роля като един от най-опитните на тура сериозно. Той е част от съвета на играчите на ATP за втора поредна година и освен Джокович е най-възрастният тенисист в топ 20 на световната ранглиста“ – пишат The Athletic.



"Дотук всичко е страхотно. Направих много неща по правилния начин и се чувствам на добро място. На мястото, на което се намирам в моято кариера, имам лукса да избирам и да отделям турнирите, на които да участвам. Този период сега винаги е бил по-сложен, с няколко доста трудни турнира. Това е времето от годината, в което даваш всичко, на което си способен“, сподели Димитров в скорошно интервю за медията.