Кой е Франсис Тиафо - следващият опонент на Григор Димитров?

Американецът Франсис Тиафо е следващият опонент на Григор Димитров на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете - US Open.



Двубоят за място на полуфинал ще се проведе в нощта на вторник срещу сряда. Подробности за началния час четете ТУК.



Тиафо е 20-и в световната ранглиста и 20-и поставен в основната схема, което е с 11 места по-надолу от първата ракета на България (Григор е 9-и).



Представителят на домакините е достигал до върховото за него 10-о място в подреждането на ATP. Това се случи през миналия сезон.



Тиафо е на 26 години. Висок е 188 см и тежи 86 кг. Физиката му е стряскаща на фона на останалата част тенисистите.



До момента е постигнал 205 победи при професионалистите срещу 184 загуби. Спечелил е над 11 милиона и 760 000 долара от наградни фондове по турнири. Има три титли в кариерата си на сингъл. Всяка една е на различна настилка - през 2018-а печели на твърди кортове АТП 250 в Делрей Бийч, САЩ, а през миналата година взима другите два трофея - АТП 250 в Щутгарт, Германия - трева, АТП 250 в Хюстън, САЩ - клей



Този сезон Тиафо е взел 28 победи от 47 мача на сингъл.



На тазгодишния US Open Тиафо победи Александър Ковачевич (3:1 сета), Александър Шевченко (2:0 и отказване), Бен Шелтън (3:2 сета) и Алексей Попирин (3:1 сета). Той се намира в страхотна форма, а доказателство за това е фактът, че игра финал на "Мастърс 1000" в Синсинати точно преди Откритото първенство на САЩ. Там Франсис загуби битката за трофея от световния номер 1 Яник Синер след поражение с 6:7(4), 2:6, но преди това взе скалпа на играчи като Хуберт Хуркач, Лоренцо Музети, Холгер Руне, Иржи Лехечка и Алехандро Давидович Фокина. Преди това Тиафо стигна и до полуфинал във Вашингтон.



US Open е най-успешният турнир за янкито от тези от Големия шлем. През 2022-а година той достигна до полуфиналите, а през миналия сезон игра четвъртфинал, но там загуби от Бен Шелтън с 1:3 сета. Франсис е неизменен поне осминафиналист през последните 4 издания на надпреварата, провеждаща се в комплекса "Флашинг Медоус" в Ню Йорк.



Двамата с Григор са играли общо 4 пъти. Българинът има 3 успеха срещу 1 за американеца.



Ето и как са завършили всяка една от срещите мжду двамата:



Григор Димитров - Франсис Тиафо - 3:0 сета (6:2, 6:3, 6:2), 1/16-а финали на Откритото първенство на Великобритания - "Уимбълдън" през 2023-а година



Григор Димитров - Франсис Тиафо - 1:3 сета (5:7, 6:7(6),7:6(1), 5:7), осминафинал на Откритото първенство на Австралия през 2019-а година



Григор Димитров - Франсис Тиафо - 2:0 сета (6:1, 6:4), Лейвър къп през 2018-а година, твърда настилка



Григор Димитров - Франсис Тиафо - 2:1 сета (7:6(1), 3:6, 7:6(4)), осминафинал на "Мастърс 1000" в Монреал през 2018-а година, твърда настилка