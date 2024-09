© US Open Tennis Championships Американецът Тейлър Фриц ще свали българина Григор Димитров от 9-ото място в световната ранглиста след Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете - US Open.



Първата ракета на домакините се класира тази нощ за дебютен финал на турнир от Шлема след успех с 3:2 сета над победилия родната ракета след отказване в 4-ия сет - Франсис Тиафо.



С класирането си за големия финал, Фриц ще се изкачи с 4 позиции, завърщайки се в "Топ 10" директно на 7-а позиция като ще има в актива си 4060 точки. Това означава, че Григор Димитров ще отиде 10-и с 3965 точки.



Фриц е и един от най-неудобните съперници на българина.



В директните двубои между двамата американецът, който се превърна в 12-ия в историята на своята родина, който стига финала на US Open при мъжете в Откритата ера на тениса, води с 2 на 1 победи.