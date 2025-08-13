Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Американски анализатори: България налага един от най-ниските акцизи върху горивата в Европа
Автор: Екип Burgas24.bg 17:31Коментари (0)178
© Фокус
Европейският съюз изисква от държавите членки да налагат минимален акциз от 0,359 евро на литър върху бензина и 0,33 евро на литър за дизела.

Малта налага най-ниския определен от ЕС акциз върху бензина, следвана от България с 0,363 евро на литър и Унгария с 0,399 евро на литър. Това отчита базираната във Вашингтон анализаторска организация Tax Foundation.

Най-високият данък върху бензина в ЕС се налага в Нидерландия - 0,789 евро на литър, следвана от Италия с 0,713 евро на литър и Дания с 0,711 евро на литър.

Повечето страни от ЕС налагат по-нисък акциз върху дизела, отколкото върху бензина. Белгия и Великобритания, която вече не е член на ЕС, налагат една и съща ставка върху двете горива.

Средният акциз върху бензина в ЕС е 0,558 евро на литър, а средният акциз върху дизела е 0,458 евро на литър.

Италия налага най-високия акциз върху дизела - 0,632 евро на литър, следвана от Великобритания с 0,616 паунда на литър и Белгия с 0,600 паунда на литър.

Най-ниските акцизи върху дизела се налагат от България и Малта с минималната за ЕС стойност от 0,33 евро на литър, следвани от Швеция с 0,35 евро на литър, пише investor.

Тези нива на облагане включват екологични данъци, налагани върху горивата в отчетения акциз.

Най-малко седем държави членки на ЕС налагат въглероден, енергиен или друг екологичен данък, включен в общия им акциз.

За сравнение, минималният акциз в ЕС (еквивалентен на 1,60 долара за галон) е над най-високото данъчно облагане върху бензина в САЩ, който е приблизително 1,255 долара за галон в щата Калифорния и включва федерални и щатски данъци.

Всички държави членки на ЕС налагат също така и допълнителен данък върху добавената стойност (ДДС) при продажбата на бензин и дизелово гориво. Акцизите се начисляват преди облагането с ДДС. Тези данъци заедно създават относително висока тежест за потребителите и европейските икономики, посочват от Tax Foundation.



Още по темата: общо новини по темата: 566
11.08.2025 Проблем: Бензиностанции в България без доставки на гориво в пика на лятото
06.08.2025 Делян Пеевски настоява за спешни проверки в "Лукойл", сезира куп
институции!
05.08.2025 Експерт говори за цените на горивата
07.07.2025 Шефката на КЗП: Искам обяснение за високите цени на горивата!
07.07.2025 Очаква ни скок в цените на горивата
03.07.2025 Ето защо горивата не поевтиняват въпреки затишието в Близкия изток
предишна страница [ 1/95 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Страшна мизерия заснеха на плаж "Аркутино"
17:30 / 13.08.2025
Авиокомпанията Buzz с официална позиция за ескортирания полет от ...
17:10 / 13.08.2025
Откриха уникална златна монета на византийски император у нас
16:59 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро –...
17:37 / 13.08.2025
Маникюристите са притеснени
16:36 / 13.08.2025
Васил Петров пристига в Царево и Бургас
16:10 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: