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ÁÑÏ âå÷å íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ, à òàêîâà íåùî êàòî Ðóìåí Ðàäåâ íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 20:11 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (5)153
© Êàíàë 3
"Íèå íå ïîäêðåïèõìå âîòà íà íåäîâåðèå, çàùîòî ñ÷èòàìå, ÷å òîâà áè áèëî ïàãóáíî çà Áúëãàðèÿ. ÁÑÏ íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ âå÷å, ñîöèàëíàòà ïàðòèÿ íà Áúëãàðèÿ ñåãà å ÂÎËß", çàÿâè â ïðåäàâàíåòî "Áåíîâñêà ïèòà" ïî Êàíàë 3 ëèäåðúò íà ÂÎËß Âåñåëèí Ìàðåøêè.

"Íèå ùå èìàìå ïî-äîáðè ðåçóëòàòè îò ïðåäíèòå èçáîðè. Ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ è ÂÎËß áè áèëî ïî-çäðàâîñëîâíî çà ñòðàíàòà, îòêîëêîòî íà ÃÅÐÁ è ñòàðè è íåóñïåëè ïîëèòèöè", êàòåãîðè÷åí áå Ìàðåøêè.

"Êúì äíåøíà äàòà íÿìàìå òåñíè êîíòíàêòè ñ ÃÅÐÁ, íèòî ðàçãîâîðè çà ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Ïðè âñÿêî ïîëîæåíèå íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî òàêîâà íåùî êàòî ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ", óáåäåí å ëèäåðúò íà ÂÎËß.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 125
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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À Ìàðåøêè âåäíàãà äà áúäå èçãîíåò îò ïîëèòèêàòà è Âîëÿ òðÿëâà äà áúäå çàáðàíåíà.Òîâà ñà ëèöåìåðíè òúðòåé è ñìó÷àò ñàìî äúðæàâàòà! Àïòåêàð è â ïîëèòèêàòà âúõ,êàêòî è ìèëè÷èîíåðèòå è ïîæàðíèêàðèòå.òî çàòîâà Áúëãàðèÿ ñòàíàòà òàêàâà.Çàùîòî ïîëèòèöèòå ñà ......
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â òàçè ãðóïà ñàìî òúïîòèè ñå ïóáëèêóâàò âå÷å,àëîîîî,áóðãàñ,èçïåðêàõòå ìàé âñè÷êè âå÷å??!!
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ÑìåøíèöèðŸ˜†Íàðîäà å íà óëèöàòà çàðàäè èêîíîìè÷åñêèòå ïðåñòúïëåíèÿ, íå çàðàäè êèðëèâèòå âè ïàðòèèêè, êîèòî âñúùíîñò ñà ïðåñòúïíè ãðóïè, çàùèòåíè îò çàêîíà. Òàêà â ÑÀÙ ïðåç òðèäåñåòòå ãîäèíè, âñè÷êè ìàôèîòè îáëÿêîõà êîñòþìèòå è âëåçíàõà â ïîëèòèêàòà... Íèùî íîâî.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âàðíà ñêîðî ùå èìà íàé-ãîëÿìàòà èíäóñòðèàëíà çîíà â Áúëãàðèÿ
17:38 / 26.07.2020
Êîëêî ëåâà òðÿáâà äà èìàìå çà ñïîêîéíî ïåíñèîíèðàíå?
15:30 / 26.07.2020
Èçðîä îïèòà äà èçíàñèëè âúçðàñòíà æåíà êðàé Ïëîâäèâ
12:55 / 26.07.2020
Ëåíèí ðåæå ëîçå â Óêðàéíà ñ áúëãàðñêà íîñèÿ è êàëïàê
12:55 / 26.07.2020
Âåðîíèêà, ìîìè÷åòî îò ïðîòåñòèòå, êîåòî áå áëúñíàòî îò øîôüîð çàð...
11:51 / 26.07.2020
Áóì â íàåìàíåòî íà êåìïåðè è êàðàâàíè çàðàäè êîðîíàâèðóñà ïî Þæíî...
11:50 / 26.07.2020

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Âèæ îùå:
Ïîëîâèíàòà áúëãàðè âñå îùå ñìÿòàò, ÷å "êîðîíàâèðóñúò å êàòî ãðèïà è íå å òîëêîâà îïàñåí"
13:51 / 24.07.2020
Âàæíî çà ïúòóâàùèòå êúì Áóðãàñ: ÌÂÐ ïðåïîðú÷âà àëòåðíàòèâíî òðàñå çàðàäè î÷àêâàíîòî àâòîøåñòâèå
14:17 / 24.07.2020
Áîéêî Áîðèñîâ å ïîä êàðàíòèíà!
11:38 / 24.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÑ! Çàðàçåí ëè å Áîðèñîâ ñ COVID-19?
12:03 / 24.07.2020
Ïëåéìåéòêàòà Àíèòà: Íå ñúì ñ Ðà÷êîâ çà ïàðè, ïî ëþáîâ å!
16:38 / 24.07.2020
Òîïàñòðîëîæêà: Áîðèñîâ å ëèäåð, Ðàäåâ íÿìà äà èìà âòîðè ìàíäàò, Ñëàâè Òðèôîíîâ å àóòñàéäåð
20:08 / 25.07.2020
Îáðàò! Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îòðå÷å ïðåìèåðúò äà å ïîä êàðàíòèíà!
11:56 / 24.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ëÿòî 2020 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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