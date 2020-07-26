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|ÁÑÏ âå÷å íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ, à òàêîâà íåùî êàòî Ðóìåí Ðàäåâ íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî
"Íèå ùå èìàìå ïî-äîáðè ðåçóëòàòè îò ïðåäíèòå èçáîðè. Ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ è ÂÎËß áè áèëî ïî-çäðàâîñëîâíî çà ñòðàíàòà, îòêîëêîòî íà ÃÅÐÁ è ñòàðè è íåóñïåëè ïîëèòèöè", êàòåãîðè÷åí áå Ìàðåøêè.
"Êúì äíåøíà äàòà íÿìàìå òåñíè êîíòíàêòè ñ ÃÅÐÁ, íèòî ðàçãîâîðè çà ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Ïðè âñÿêî ïîëîæåíèå íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî òàêîâà íåùî êàòî ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ", óáåäåí å ëèäåðúò íà ÂÎËß.
|Îùå ïî òåìàòà:
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|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âàðíà ñêîðî ùå èìà íàé-ãîëÿìàòà èíäóñòðèàëíà çîíà â Áúëãàðèÿ
17:38 / 26.07.2020
Êîëêî ëåâà òðÿáâà äà èìàìå çà ñïîêîéíî ïåíñèîíèðàíå?
15:30 / 26.07.2020
Èçðîä îïèòà äà èçíàñèëè âúçðàñòíà æåíà êðàé Ïëîâäèâ
12:55 / 26.07.2020
Ëåíèí ðåæå ëîçå â Óêðàéíà ñ áúëãàðñêà íîñèÿ è êàëïàê
12:55 / 26.07.2020
Âåðîíèêà, ìîìè÷åòî îò ïðîòåñòèòå, êîåòî áå áëúñíàòî îò øîôüîð çàð...
11:51 / 26.07.2020
Áóì â íàåìàíåòî íà êåìïåðè è êàðàâàíè çàðàäè êîðîíàâèðóñà ïî Þæíî...
11:50 / 26.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áîéêî Áîðèñîâ å ïîä êàðàíòèíà!
11:38 / 24.07.2020
Ïúðâà îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ îò ÌÑ! Çàðàçåí ëè å Áîðèñîâ ñ COVID-19?
12:03 / 24.07.2020
Ïëåéìåéòêàòà Àíèòà: Íå ñúì ñ Ðà÷êîâ çà ïàðè, ïî ëþáîâ å!
16:38 / 24.07.2020
Îáðàò! Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îòðå÷å ïðåìèåðúò äà å ïîä êàðàíòèíà!
11:56 / 24.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà