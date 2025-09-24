Новини
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата
Автор: Вилислава Ветренска 11:51Коментари (1)107
Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради това, че е бил незаконно обвинен. Поради тази причина ще му бъде изплатено обезщетение в размер на 100 000 лв., научи "Фокус"

Причината - пуснати чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално. 

Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.

Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също. 

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси. 

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

Решението гласи: "Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица "независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста "възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина. Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като "съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като "лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива... Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президенството... Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости". Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина".

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.



08.11.2023 Пламен Узунов осъди прокуратурата: ВКС потвърди решението на апелативния
съд
06.02.2023 Прокуратурата прекрати разследването срещу Пламен Бобоков и Пламен Узунов
30.12.2021 Пламен Узунов и Пламен Бобоков осъдиха прокуратурата заради бавното развитие нa дeлoтo им
10.05.2021 Миню Стайков за твърденията на Илчовски: Нямам сестра
11.02.2021 Г-жа Бобокова със смразяващ отговор на въпроса дали тя е Мата Хари от спалнята на Борисов
01.02.2021 ОЛАФ уличи в корупция секретаря на президента по антикорупция Пламен Узунов
За какво да плащаме всички ние за този боклук????
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
