Дни преди началото на активната кампания в Долината на розите, браншът предупреждава за задълбочаваща се криза в един от най-разпознаваемите символи на България - маслодайната роза. Производителите алармират, че въпреки договорените изкупни цени, дейността им започва на загуба, а без държавна подкрепа площите с розови насаждения ще продължат да намаляват.

По данни на представители на сектора, към момента килограм набран розов цвят се изкупува средно за около 3,04 евро, докато в договорите между розопроизводители и преработватели, сключени съгласно изискванията на Закона за розата, цената е около 2,50 евро. Разликата между реалните разходи и изкупните нива поставя производителите в негативна финансова позиция още в началото на кампанията.

"Започваме отново на загуба, а ситуацията тази година ще бъде още по-тежка – заради цените на горивата, липсата на работна ръка и отсъствието на достатъчна държавна подкрепа“, посочват представители на сектора.

Според изчисления на бранша, при среден добив от около 300 килограма розов цвят от декар, загубите достигат приблизително 150 евро на декар. В същото време разходите за създаване и поддържане на насажденията с маслодайна роза се оценяват на около 2000 евро на декар - включително около 1000 евро за създаване на насаждението и още 1000 евро за неговото отглеждане до първия цъфтеж.

Розопроизводителите подчертават, че цялата дейност в градините се извършва ръчно, което допълнително увеличава зависимостта от сезонна работна ръка – ресурс, който става все по-ограничен и скъп.

Браншът отчита и трайна тенденция към свиване на площите с розови насаждения. Според производители, ако преди години те са възлизали на около 50 000 декара, в момента са намалели до приблизително 20 000 декара и продължават да се свиват с всяка кампания.

Към икономическите трудности се добавят и климатични рискове. Рязкото повишаване на температурите по време на цъфтежа може да съкрати периода на розобера, което допълнително застрашава добивите и рентабилността на производството.

"Ако розата започне да цъфти при високи температури, розоберът ще бъде много кратък. Това би било сериозен удар за нас“, предупреждава производителят Христина Чолпанова.

В условията на нарастващи разходи и несигурност, розопроизводителите настояват за въвеждане на обвързана държавна подкрепа в размер на поне 200 евро на декар. Според тях това е необходима мярка за съхраняване на сектора и запазване на маслодайната роза като емблема на българското земеделие и национален символ.