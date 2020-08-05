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|"Áóëñàòêîì" ñ ïúðâà èíôîðìàöèÿ çà ïðîáëåìà äíåñ ïðåä Burgas24.bg
Ïóáëèêóâàìå áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà ñòàíîâèùåòî íà êàáåëíèÿò îïåðàòîð:
"Áëàãîäàðÿ Âè, ÷å êîðåêòíî ñòå ñïîäåëèëè èíôîðìàöèÿòà îò ñàéòà íà êîìïàíèÿòà. Äîáàâÿìå è äîïúëíèòåëíî ñòàíîâèùå çà ñèòóàöèÿòà.
Áóëñàòêîì ïðèêëþ÷è ñ àêòóàëèçàöèÿòà íà ñîôòóåðà íà îáîðóäâàíåòî ñè, êîåòî íàëîæè âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà äîñòàâêàòà íà òåëåâèçèîííèòå êàíàëè äî ÷àñò îò êëèåíòèòå íà êîìïàíèÿòà. Â ðàìêèòå íà íÿêîëêî ÷àñà óñïåøíî áÿõà íàïðàâåíè íåîáõîäèìèòå úïäåéòè è âñè÷êè óñëóãè ïîåòàïíî ñå âúçñòàíîâÿâàò. Ïðîôèëàêòèêàòà, ïðåäâèäåíà çà êúñíèòå ÷àñîâå íà íîùòà, å ïðîäúëæèëà ïî-äúëãî îò ïðåäâàðèòåëíî çàëîæåíîòî.
Îùå ñóòðèíòà Áóëñàòêîì óâåäîìè ñâîèòå êëèåíòè, ÷å ïîðàäè àêòóàëèçàöèÿ íà ñîôòóåðà èìà âåðîÿòíîñò îò âðåìåííî ïðåêúñâàíå íà óñëóãàòà ïðè ÷àñò îò íàëè÷íèòå ïðèåìíèöè, êàòî ïðåäâàðèòåëíî ñå èçâèíè çà ñúçäàëîòî ñå íåóäîáñòâî. Óñèëèÿòà íà êîìïàíèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ïðåäîñòàâÿíå íà ïî-äîáðî è êà÷åñòâåíî ñúäúðæàíèå, êàòî îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà Áóëñàòêîì èíâåñòèðà â öÿëîñòíî òåõíîëîãè÷íî îáíîâëåíèå, ñ êîåòî äà ïðåäîñòàâè íà ñâîèòå ëîÿëíè êëèåíòè îùå ïî-äîáðà óñëóãà."
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Ðàäåâ: Íÿêîè ïðîáëåìè ñå çàäúëáî÷àâàò, íóæíè ñà ïðîìåíè â Êîíñòèò...
17:19 / 05.08.2020
ÁÀÁÕ ïîãíà ôàëøèâèòå ñèðåíà è êàøêàâàëè ïî ìàãàçèíèòå
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Íà äíåøíèÿ äåí ïðåäè 22 ãîäèíè óìèðà Òîäîð Æèâêîâ
16:00 / 05.08.2020
Ïîëèöèÿòà ñïèïà â êðà÷êà òåëåôîííè èçìàìíèöè
15:30 / 05.08.2020
119 äóøè ñà çàðàçåíè â äîìîâåòå çà âúçðàñòíè õîðà "Ãåðãàíà“ è "Ñâ...
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Ìðúñíè ñòàè, ñ÷óïåíè øåçëîíãè è êðåíâèðøè çà çàêóñêà â 4-çâåçäåí õîòåë
11:11 / 03.08.2020
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08:44 / 04.08.2020
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15:01 / 04.08.2020
Çðåëèùíà êàòàñòðîôà êðàé Àòèÿ íàïðàâè äâèæåíèåòî êîøìàðíî!
11:44 / 03.08.2020
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