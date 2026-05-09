Разбира се, че ще оставим Георги Кандев, заяви категорично премиерът Румен Радев на въпрос дали главният секретар на МВР ще запази поста си.

"Той доказа своите качества в цялата предизборна кампания и борбата с купения вот. Аз очаквам МВР да насочи вече своите усилия от изборите, те минаха, към борбата със злоупотребите и корупцията, всички закононарушения и престъпността. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и много работа. Кураж! Защото ни предстои много тежка битка", обобщи Радев.

През последните месеци главният секретар на МВР Георги Кандев се открои като една от най-видимите фигури в системата на вътрешното министерство. Той получи положителни оценки от служебния кабинет, вътрешния министър, служебния премиер и президента за организацията и работата по обезпечаването на изборния процес. Кандев присъства по-активно и в публичното пространство, включително в социалните мрежи, където дейността му предизвиква засилен обществен интерес и коментари.

Бюджетът

Голям е размерът на дефицита в бюджета и нашата задача е преди всичко да открием всички неразплатени извършени до момента дейности, каза още министър-председателят Румен Радев пред журналисти. Той посочи, че очаква заложени "бомби“ от предишните управления.

"Вече постъпват сигнали за невероятни дейности, за които са платени огромни суми. Има такива "бомби“ и в министерства, за които даже не очаквате, добави премиерът. Започват да излизат фантастични договори, за елементарна дейности, за която са платени огромни средства. Това не е един договор – това е система", каза Радев.

"Трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания бюджет, има голяма разлика", добави той.

ДАНС и службите

"Заместник-председателите на ДАНС се назначават по предложение на председателя на ДАНС, така, че аз съм удовлетворил предложението, което направи изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев", посочи още министър-председателят. Вчера Министерският съвет прие решение, с което определя Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста.

На въпрос дали не го притеснява неговото предложение, Радев каза, че "това е рационално предложение, тъй като идва човек от системата за сигурност, но извън ДАНС".

"През последните години ДАНС беше обект на посегателства от различни олигархични кръгове, така че е много важно първо да се ориентираме точно какво е ставало и то с хора извън системата. Много скоро се надявам да има и титуляр на длъжността председател на ДАНС", каза още Румен Радев.

По повод критики, че Станчо Станев е имал отнет достъп до класифицирана информация, Румен Радев каза, че е проучил въпроса. "Всичко това е било възстановено от съда и той е бил възстановен на работа в Националната служба за охрана и то на висока длъжност", допълни министър-председателят.

Копринков

"На мен ми трябват хора с организаторски качества. Виждате, че работата е изключително динамична и разчитам на хора, които са доказали, че могат да организират сложни процеси, каквато беше нашата предизборна кампания", посочи Радев по повод назначаването на Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера. По думите му, Копринков не реди редиците и партията.

"Опозицията не е спряла да критикува мястото на господин Копринков около мен, независимо дали е назначен на някаква щатна длъжност, или не", коментира още премиерът Радев.

Външната политика и накъде гледа Радев

Попитан за критиците му, които смятат, че той "не гледа достатъчно към ЕС“, премиерът Радев призова да се изчака месец-два и ще стане ясно накъде гледа.

"Съвсем скоро предстоят важни посещения, така че те ще дадат отговор", добави той.

На въпрос за първото му посещение като премиер, Радев отговори, че то ще бъде още следващата седмица, но не уточни къде ще бъде то, като посочи, че ще уведоми за него.